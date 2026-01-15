為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南投超速「開單王」！溪頭破9000件居冠 這支「新秀」奪亞軍

    2026/01/15 08:12 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山紫南宮聯外道台3丙線，去年7月新設測速照相，半年取締4494件成年度亞軍。（記者劉濱銓攝）

    南投縣2025年測速照相桿取締件數出爐，其中以鹿谷鄉溪頭縣道151線的測速桿9205件登上「開單王」，亞軍則由設置僅半年、竹山紫南宮台3丙線「新秀」共取締4494件，南投警方表示，溪頭因近年車流增加，違規數跟著上升，紫南宮則屬新設置，用路人較不熟悉所致，呼籲行車遵守速限，維護交通安全，也避免荷包失血。

    南投去年固定式測速照相桿取締前5名，分別為鹿谷鄉縣道151線10.07公里處9205件、竹山鎮省道台3丙線4.7公里處4494件、中寮鄉縣道139線47.5公里處3613件、竹山鎮台3線227.7公里處3594件，以及草屯鎮台14乙線5.9公里處3148件。

    警方說，溪頭聯外道151線測速桿速限50公里，因位處直線下坡段，且往返溪頭車流頻繁，以致去年取締9205件居全縣之冠，至於去年7月才開拍的紫南宮台3丙線測速桿，速限也是50公里，因當地道路筆直，加上前往紫南宮的車潮多，用路人不熟悉新設測速照相，每月取締約7、800件，才會半年就累積4494件，成為開單亞軍。

    警方提醒，南投山區道路多彎、多坡道，行車應注意速限並保持車距，面對下坡也要降低車速，防止超速以維交通安全。

    南投溪頭聯外道縣道151線測速照相桿，去年取締9205件登上南投「開單王」。（資料照）

