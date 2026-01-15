為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中妹子去健身房 手機放桌上性愛片竟外流

    2026/01/15 07:55 記者陳建志／台中報導
    台中李姓男子2023年在健身房偷看小芸的手機，並將裡面的性愛影片傳送到自己的手機內，台中地院判處2月徒刑，緩刑2年。（記者陳建志攝）

    台中李姓男子2023年在健身房偷看小芸的手機，並將裡面的性愛影片傳送到自己的手機內，台中地院判處2月徒刑，緩刑2年。（記者陳建志攝）

    台中一名女子小芸（化名），2023年到大里一家健身房運動健身，並將手機放在桌子上，沒想到一名李姓男子趁她不注意，打開手機瀏覽裡面的相簿，赫然發現裡面竟有她和男友的性愛影片，心生歹念打開手機的AirDrop檔案共享功能，將影片儲存到自己的手機內，小芸發現氣炸提告，李男審理時坦承犯行，並刪掉影片賠錢和解，台中地院依無故重製他人性影像罪，處有期徒刑2月，緩刑2年。

    判決指出，李姓男子2023年6月23日下午1點40分左右在大里一家健身房，發現桌上有一支小芸的手機，未經同意就打開手機，瀏覽裡面的相簿，並發現裡面竟有小芸和男友的性愛影片，隨即開啟蘋果手機的AirDrop檔案共享、傳送功能，將影片重製、儲存至自己的手機內，小芸發現後氣炸提告。

    李男在法院審理時坦承犯行，法官認為其無故將影片重製至其所有的手機內，破壞電腦相關設備的合法使用秩序，同時侵害小芸的隱私，使她內心留下陰影，誠屬可議。

    但斟酌李男犯後始終坦承犯行，並按小芸友人的要求，刪除其手機內所儲存的性愛影片，並與小芸達成和解，且有依約履行，小芸也同意給他附條件緩刑的機會，依無故重製他人性影像罪，處有期徒刑2月，緩刑2年，並沒收扣案的蘋果手機，可上訴。

