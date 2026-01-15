轎車深夜自撞電線桿 女駕駛急逃離行蹤不明

紅色轎車今天凌晨由燕巢往橋頭方向行經通燕路時，不明原因衝撞對向電線桿。（警方提供）

高雄市橋頭區通燕路今天凌晨2點多，發生一起轎車衝撞電線桿車禍，車上女駕駛自行脫困後，並未報警求援，反而急忙逃離現場，警方事後追查到黃姓車主，車主指稱案發當時車子被母親開走，目前母親行蹤不明。

警方調閱路口監視器發現，今天凌晨2點多，1部紅色轎車由燕巢往橋頭方向行經通燕路時，不明原因衝撞對向電線桿，車頭撞到面目全非，車上1名女子自行脫困下車，隨即徒步沿通燕路往橋頭方向離開現場。

警方表示，因駕駛不在現場，第一時間無法實施酒測，疑似肇事的蔡姓婦人目前仍失聯，正擴大調閱沿途監視器追查下落，釐清自撞原因，警方強調，駕駛肇事後未依規定處置即離開現場，已違反道路交通管理處罰條例第62條規定，若認定有肇事逃逸情形，將吊扣駕照1個月至3個月，呼籲民眾行車若發生事故，應留在現場配合處理，切勿心存僥倖離開，以免觸法得不償失。

紅色轎車自撞電線桿。（警方提供）

紅色轎車自撞電線桿，車頭撞到面目全非。（警方提供）

