偵辦馬太鞍溪堰塞湖撤離疏失　光復鄉長移送花檢複訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀嚴重死傷，花蓮地檢署今天指揮檢調搜索負責疏散的光復鄉公所等8處，約談鄉長林清水等4人到案，深夜近11時移送花蓮地檢署複訊。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日發生溢流，大量溪水夾雜土石沖毀馬太鞍溪橋，越堤流入光復鄉，造成19人罹難，仍有5人失聯。

花蓮地檢署調查馬太鞍堰塞湖溢流災情通報、監測及撤離等是否有行政疏失，釀成重大死傷，災後向水保署、林保署、花蓮縣府及光復鄉公所等單位調閱資料。

因光復鄉公所災後受損嚴重，電腦、文書資料泡水，資源還原需時間，花蓮地檢署今天上午7時許指揮檢調發動搜索光復鄉公所、鄉長住所等8處，帶回林清水等4人。

經過超過9小時問訊，光復鄉公所張姓秘書、民政課曾姓前承辦員、民政課王姓課長及林清水等4人移送花蓮地檢署複訊。

曾姓前承辦員深夜11時，請回限制住居、出海及出境。其餘3人仍待複訊。

失聯者家屬林小姐接受媒體採訪表示，失聯的父母住的大平村，多是住在一樓平房的長者，希望司法能釐清真相，有無確實讓住戶知道要撤離避難。黃姓災民也說，撤離有很多明顯疏失，公所沒有能力處理，認為檢調應從上到下調查。（編輯：楊昭彥）1150114

