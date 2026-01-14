為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    開庭遺失錢包徒步返家！前科男深夜心痛癱坐路邊 暖警急送醫

    2026/01/14 23:02 記者王捷／台南報導
    有前科的張姓男子，自稱錢包不見，要徒步50公里走回白河區，途中胸痛冒汗蹲路邊，看到警察頻喊沒事，一度拒絕協助。（民眾提供）

    有刑事前科的張姓男子從白河到台南地檢署開庭，下午開完庭發現錢包遺失打算徒步50公里返家，走到凌晨1點，胸口疼痛蹲坐路邊冒冷汗，警員發現他時，卻頻喊沒事拒絕協助，警方查證身分後，確認他沒有犯罪行為，通報119將他送醫。

    台南市警二分局表示，昨天凌晨1時許，民權派出所警員孫瑋霜、施坤男巡邏行經公園路與民權路口，發現張男在街角徘徊後蹲坐路旁，雙手緊握胸口、呼吸急促且冷汗直流，臉色明顯不對勁。員警上前關懷時，張男一開始堅稱沒事，拒絕讓員警協助。

    30多歲的張男有刑事前科，他白天從白河到市區地檢署開庭，但途中錢包遺失，身上分文全無，打算徒步走路約50公里回家，因冷氣團來襲深夜氣溫偏低，他走到一半胸口疼痛加劇，邊走邊停，從傍晚走到凌晨才從安平區走到中西區，當警員問他因為什麼原因開庭？張男絕口不提。

    員警很懷疑張男的說詞，查證身分後發現他有犯罪紀錄，但現場並無犯罪行為或其他異狀，確認安全無虞後，持續勸說他先就醫，隨即撥打119通知救護人員到場，並在等待救護車期間持續觀察張男意識與呼吸狀況。救護車抵達後初步評估，將張男送往醫院治療，張男事後也向員警表達感謝。

