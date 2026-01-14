老翁失蹤90年！家屬1原因聲請宣告死亡 法院幫查出多種史料

中寮鄉張姓男子失蹤90年，家人因要分割共有土地而聲請宣告死亡，南投地院調查多筆戶政資料後宣告張男死亡。（記者陳鳳麗攝）

南投縣有位張姓老翁，最後戶籍資料是距今90年多的「昭和10年」，設籍地是「台中州南投郡中寮庄」，其家族因需要分割共有土地，向南投地院聲請宣告張男死亡，南投地院經查相關資料，發現張男早在1956年9月光復後首次戶口普查，即未辦理戶籍註記，宣告張男死亡日期是1966年。

向南投地院聲請宣告家族長輩死亡的是張姓女子，她因為有塊位於台中市的家族共有土地要分割，而共有人張姓長輩早在日治時期就失蹤，這位失蹤的張姓男子，是日治時期大正6年（1918年）出生，失蹤前住在中寮鄉，日治期間戶籍登記為「台中州南投郡中寮庄」，而其最後戶籍資料是「昭和10年」（1935年），也就是在這一年之後張男即失蹤。

南投地院調查戶政資料，發現1935年之後即未有張男的戶政資料，一直到台灣光復後首次戶口普查，即民國45年（1956年）9月16日普查，也沒有張姓男子的戶籍註記，地院裁示死亡公示催告。

張男的後代家屬去年2月登報找尋，公示催告公告期滿後，地院依民法第8條等條文規定，失蹤滿10年法院得依利害關係人之聲請，為死亡之宣告，因此裁定張男死亡時間為1966年9月16日。

