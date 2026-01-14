新北表揚193位無名英雄！ 倪隆冠攜妻投入義消17年

新北市消防局主秘張易鴻（右）獲消防楷模。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今天公開表揚去年度優異的消防及義消楷模共193位，感謝第一線守護市民安全的無名英雄，包括消防局主秘張易鴻、特種搜救大隊分隊長陳豐仁等人獲消防楷模；安康義消分隊員倪隆冠、新板義消山搜分隊小隊長溫庭毅等人獲義消楷模。

新北市消防局今天在新北市新莊典華婚宴會館舉辦「115年消防暨義消楷模表揚大會」，張易鴻長期投入行政管理與災害防救政策推動，橫跨中央與地方服務近40年，參與八仙塵爆、復興空難等重大災害應變與復原工作，並協助建置國家災害防救體系及多項智慧防災系統，連10年帶領團隊榮獲行政院災害防救業務評鑑第1名，張易鴻表示，這次獲獎是非常大的榮譽，消防團隊盡全力提供市民最安全的環境。

請繼續往下閱讀...

陳豐仁長年投身高風險搜救任務，曾支援太魯閣號翻車、虎豹潭溺水以及多起山難、火災與潛搜案件，在第一線指揮救援，多次成功搶救受困民眾，侯友宜對陳豐仁在第一線帶隊作戰、全力以赴的精神，令他感動。

同樣獲消防楷模的前新北消防局政風室主任林三龍，致力強化消防廉政與內控管理，近年來辦理多項消防裝備採購、救護耗材管理、義消裝備補助及資訊系統資安的專案稽核，並持續推動廉政新聞揭露，確保防救災資源有效運用。

安康義消分隊員倪隆冠與妻子因想為地方付點心力，因此一同投入義消服務長達17年，夫妻2人對安康地區過去一次氣爆記憶猶深，現場救火約5小時，看到小孩子被抱出來，內心非常不捨，倪隆冠說，60歲的他將屆齡退休，很開心這次獲得楷模肯定。

溫庭毅曾獲全國繩索救援競賽雙特優殊榮，10年間參與二子山、虎豹潭、抹茶山等多起重大山域搜救任務，憑藉卓越體能與精湛技術，屢次深入險境搶救生命，是山林間守護民眾安全的重要力量。

侯友宜表示，消防局面對極端氣候與複合型災害挑戰，持續強化整備與應變能量，感謝消防與義消人員在第一線的專業付出，市府將持續作為最堅強的後盾，守護市民。

新北市消防局特種搜救大隊大埔分隊長陳豐仁（左３）獲消防楷模。（記者黃政嘉攝）

前新北市消防局政風室主任林三龍（右）獲消防楷模。（記者黃政嘉攝）

安康義消分隊員倪隆冠（右２）與妻子投入義消服務長達17年，獲義消楷模。（記者黃政嘉攝）

新板義消山搜分隊小隊長溫庭毅（右）獲義消楷模。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法