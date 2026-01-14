為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南學甲頑皮世界模擬無差別攻擊事件 消防演練應變搶救

    2026/01/14 20:19 記者楊金城／台南報導
    後送區檢傷分類。（第三救災救護大隊提供）

    後送區檢傷分類。（第三救災救護大隊提供）

    有鑑於北車、北捷無差別攻擊事件，台南市消防局第三救災救護大隊為強化公共安全防護能量、應變能力，並讓民眾心安，今天（14日）在學甲頑皮世界野生動物園舉行消防搶救演練，模擬公共場所遭遇無差別攻擊事件，遭人為縱火並造成大量人員傷亡，測試園區自主應變能力及消防搶救應用。

    演練過程中，園區依照自主防災計畫，立即啟動緊急應變機制，進行員工和遊客疏散、初期滅火及通報，消防局則迅速派遣消防車輛及救護人員進入現場，展開火勢控制、傷患檢傷分類、緊急救護及後送等行動，全程透過公私部門跨單位合作協調與戰術演練，展現消防人員面對突發災害的專業能力。

    第三大隊大隊長鄭誌峰表示，大型公共場所發生災害時，易造成人命救援困難及避難疏散不易之問題，唯有透過平時搶救演練，政府與場所人員密切合作，才能降低災害損失。

    台南市消防局局長楊宗林說，今天的演練除檢視園區自主防災能力外，也強化消防人員在面對突發攻擊事件與火災同時的應變作為，確保市民及遊客的生命安全。民眾身處公共場所並應熟悉緊急避難路線，並配合現場人員指示，以降低災害風險。未來也將持續推動各類防災演練，提升市民防災意識。

    學甲頑皮世界野生動物園今天舉行消防搶救演練，模擬遭遇無差別攻擊事件，遭人為縱火並造成大量人員傷亡，消防人員演練從火場救出傷患。（第三救災救護大隊提供）

    學甲頑皮世界野生動物園今天舉行消防搶救演練，模擬遭遇無差別攻擊事件，遭人為縱火並造成大量人員傷亡，消防人員演練從火場救出傷患。（第三救災救護大隊提供）

    演練測試頑皮世界園區自主應變能力及消防搶救應用。（第三救災救護大隊提供）

    演練測試頑皮世界園區自主應變能力及消防搶救應用。（第三救災救護大隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播