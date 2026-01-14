台南學甲頑皮世界模擬無差別攻擊事件 消防演練應變搶救

後送區檢傷分類。（第三救災救護大隊提供）

有鑑於北車、北捷無差別攻擊事件，台南市消防局第三救災救護大隊為強化公共安全防護能量、應變能力，並讓民眾心安，今天（14日）在學甲頑皮世界野生動物園舉行消防搶救演練，模擬公共場所遭遇無差別攻擊事件，遭人為縱火並造成大量人員傷亡，測試園區自主應變能力及消防搶救應用。

演練過程中，園區依照自主防災計畫，立即啟動緊急應變機制，進行員工和遊客疏散、初期滅火及通報，消防局則迅速派遣消防車輛及救護人員進入現場，展開火勢控制、傷患檢傷分類、緊急救護及後送等行動，全程透過公私部門跨單位合作協調與戰術演練，展現消防人員面對突發災害的專業能力。

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，大型公共場所發生災害時，易造成人命救援困難及避難疏散不易之問題，唯有透過平時搶救演練，政府與場所人員密切合作，才能降低災害損失。

台南市消防局局長楊宗林說，今天的演練除檢視園區自主防災能力外，也強化消防人員在面對突發攻擊事件與火災同時的應變作為，確保市民及遊客的生命安全。民眾身處公共場所並應熟悉緊急避難路線，並配合現場人員指示，以降低災害風險。未來也將持續推動各類防災演練，提升市民防災意識。

學甲頑皮世界野生動物園今天舉行消防搶救演練，模擬遭遇無差別攻擊事件，遭人為縱火並造成大量人員傷亡，消防人員演練從火場救出傷患。（第三救災救護大隊提供）

演練測試頑皮世界園區自主應變能力及消防搶救應用。（第三救災救護大隊提供）

