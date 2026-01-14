郵局稱遭冒領「普發1萬」 台南護理師納悶衝警所：我早就領了

去年11月起普發1萬，已經過了2個月，還是成為詐騙話術，楊姓護理師接獲林姓假警稱被冒領，到安中派出所查證，發現果然是詐騙、大翻白眼。（民眾提供）

台灣去年11月普發現金1萬元，在中國引起話題，讓一票小粉紅眼紅，現在還成詐團話術。楊姓護理師昨接到電話，對方稱有人領走1萬元，到警所求證果然是詐騙，怒翻白眼稱，詐團要騙人連功課都沒做，普發早領了。

台灣普發1萬元，引起中國人眼紅，有抖音網紅還拍短片稱「一個中國」要發一起發，但中國媒體人胡錫進急忙發言，稱國家說要發錢，一定不可能，大家發錢等於沒發，引起一波酸葡萄贊同，認為這台幣1萬不值錢、鼓勵年輕人不要奮鬥。

請繼續往下閱讀...

去年11月12日普發1萬首批入帳已過2個月，還能成為詐團詐騙話術。台南市警三分局昨天受理1案，楊姓護理師覺得自己好像遇到詐騙，接到自稱郵局人員電話，對方先稱有人冒用她身分申辦提款卡並提領普發現金1萬元，要求她配合處理，接著把通話轉給自稱彰化分局警察，企圖以辦案為由取信。

歹徒持續扮演警察施壓，反覆強調楊女涉案、帳戶異常，要求她依指示交付款項或配合操作。楊女覺得詐團似乎搞不清楚台灣普發1萬元的形式，內容疑點重重，因此到安中派出所詢問，得知是詐團後，大翻白眼，要騙錢連功課都沒做。

警方呼籲，接獲類似來電務必保持冷靜，不要依對方指示操作金錢或交付財物，若對方要求轉帳或面交，應先中止通話再查證，可撥110或165反詐騙專線求助，遇到不確定的來電，可就近到派出所諮詢，避免落入話術陷阱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法