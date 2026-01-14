全跑了！台中「打手訓練基地」釀1死3傷 3殺人犯全棄保潛逃

台中「打手訓練基地」2021年發生鬥毆造成1死3傷，涉案的嫌犯判刑確定卻紛紛棄保潛逃。（警方提供）

台中男子管芥寬在大雅成立「打手訓練基地」，2021年時連姓男子因被打，找了12個人進攻基地，卻反被管男同夥打死，管男一審重判17年，但二審改判4年6月，同案蔣啟勛、段傳叡分別判決13年8月和12年10月，但去年先後都棄保潛逃，沒想到另一名同夥林家賢，被判12年10月以5萬元交保，也已棄保潛逃，台中地檢署認定林已經逃匿，1月7日向法院聲請沒收保證金獲准，並對林發布通緝。

判決書指出，管芥寬（51歲）於2017年成立培訓打手的基地，2020年因懷疑手下連姓男子私吞訓練基地的錢，指揮小弟把連男關狗籠打斷手掌與腳指，連男到新北市找12名打手助陣，連陣營2021年2月1日進攻打手基地，控制管男等15人，持刀猛砍管男手腳，不料，管陣營有8名打手返回基地而情勢逆轉。

請繼續往下閱讀...

雙方在基地內互毆，連陣營不敵撤退，連男卻來不及跑被活活打死，管男一審依殺人罪判處17年徒刑，二審卻認為是小弟主動反擊而打死人，並非管男指揮，殺人罪部分改判無罪，依違反組織犯罪防制條例改判4年6月徒刑，開槍射連男的共犯蔣啟勛則判刑13年8月，其餘多名共犯判刑12年不等刑期。

蔣啟勛經檢方命20萬元交保後，去年3月要執行時卻未到案，也拘提無著，法院裁定沒收20萬保證金後通緝。同樣涉案的共犯段傳叡也在當時獲得法院裁定20萬具保，經最高法院駁回上訴，最終被判處12年10月刑期，卻也棄保潛逃，法院認定段已逃匿，沒入20萬保證金，並發布通緝。

另一名共犯林家賢一審被判14年、二審減輕為12年10月，案件經最高法院上訴駁回後確定，林偵查時已被台中地檢署諭知5萬元交保，沒想到去年8月7日原要到案執行卻未報到，經拘提也沒抓到人，認定已經逃匿，1月7日由台中地院裁定沒入保證金，並發布通緝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法