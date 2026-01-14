陳修身榮調澎湖交通警察隊組長 薛天相升任刑大隊長

澎湖縣政府警察局長林溫柔頒發紀念品給榮退官警。（澎湖縣政府警察局提供）

農曆年關將屆！又到來了榮退暨晉陞旺季，馬公警分局第三組組長陳修身、偵查隊隊長薛天相，分別榮調警察局交通警察隊組長及刑事警察大隊隊長職務；澎湖縣政府警察局勤務指揮中心主任辛安平、湖西所所長陳瑞昌、白沙警分局警員宋國寶及督察科書記王瑞玲等多位資深官警榮退。

馬公警分局陳修身組長服務第三組期間，投入選舉、花火節、追風音樂燈光節等重大活動安全維護，盡心盡力；薛天相隊長任職偵查隊2年8個月，深耕犯罪偵查與詐騙防制，貢獻良多。分局長林彥濬肯定2位任內優異表現，同時歡迎3位新任幹部加入馬公警分局團隊，涂曜暘接任第三組組長、蔡進特由副隊長升任偵查隊隊長、延續刑事專業、李俊彥接任偵查隊副隊長。

請繼續往下閱讀...

另外，澎湖縣政府警察局勤務指揮中心主任辛安平、湖西所所長陳瑞昌、白沙分局警員宋國寶及督察科書記王瑞玲等多位資深官警屆齡榮退。澎湖縣政府警察局長林溫柔利用週報頒贈紀念品，除感謝他們多年辛勞的肯定，也代表著警界深深的祝福與不捨。

另近期核布馬公警分局警員洪瑞良陞任警務佐職務，林溫柔局長特地於週報舉行授階，恭喜瑞良更上一層樓，能在新的職位持續秉持對警政工作的熱忱，加強為民服務工作，持續守護澎湖民眾的生命財產安全。

馬公警分局長林彥濬，接見晉陞及異動官警。（馬公警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法