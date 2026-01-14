基隆火車站旁縱火 街友辯燒垃圾取暖

基隆市白姓街友酒後，下午在基隆市火車站南站機車停車場旁，將空酒瓶、垃圾丟進鐵圍欄內縱火。（記者林嘉東翻攝）

基隆市白姓街友酒後，今（14日）下午在基隆市火車站南站機車停車場旁，將空酒瓶、垃圾丟進鐵圍欄內縱火。基隆市警消獲報趕抵火勢已被白男自行以寶特瓶水澆熄，警方到場後將他依縱火現行犯逮捕；白男辯稱，是因為天冷燒垃圾取暖。警訊後，將白男依公共危險罪嫌送辦。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所今天下午2時許，獲報有名街友在基隆火車站南站靠近機車停車場處，將收集的垃圾，丟進鐵圍欄內後，用打火機點燃引發火勢。

警員趕抵，該名40歲白姓男子已自行以礦泉水將火勢撲滅，現場並無人員傷亡或財物損失。白男辯稱，他因為天冷才蒐集垃圾，並將空酒瓶丟進鐵圍欄內用打火機點燃取暖。

警方調查認為，白男此舉已涉及公共危險，依公共危險現行犯將白男逮捕，並依刑法縱火罪移送基隆地檢署偵辦。忠二路派出所長徐紹文呼籲，民眾切勿因天冷或其他因素隨意燃燒垃圾，縱火行為不僅危害公共安全，更可能觸法，後果嚴重。

