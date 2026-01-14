為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北捷警性騷擾女警調查沒下文？ 北市警局：前年4月已行政懲處

    2026/01/14 17:13 記者王冠仁／台北報導
    台北市警局。（資料照）

    台北市警局。（資料照）

    前台北市警局捷運警察隊一名分隊長，被控8年來對自己女兒性侵348次，他也因此被檢方起訴。不過，這名分隊長本月11日在住處內輕生死亡，也讓外界再次回想起他過往種種劣蹟，其中包含他曾經性騷擾同單位女警。對此，台北市警局今天表示，當初這起性騷女警案，雖然捷警隊有展開調查，但處置不夠周延，北市警在前年4月重啟調查，將他記過2次，並對時任隊長進行行政懲處。

    該名分隊長早年任職台北市保安警察大隊，多年前轉調至北市捷運警察隊，並在捷警隊服務超過10年；2023年7月起代理捷警隊某分隊的分隊長。

    據悉，這名分隊長在捷警隊任職時，被控專找剛調來捷運隊的女警吃飯，還曾傳「你是我在單位裡最疼的人」、「最喜歡妳、最照顧妳」等訊息騷擾女警，甚至還要同仁將他與女警排班排一起，行徑誇張。

    北市警表示，這名分隊長在2015年涉嫌騷擾2名女警，當時被害女警向上反映，捷警隊雖然有展開調查，也有簽辦紀錄，但處置未臻完備。經重啟調查、檢視當時相關卷資，北市警在前年4月，認定分隊長言行失檢屬實，將他記過2次，同時針對時任捷警隊長追究責任、記申誡2次。

