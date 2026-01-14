下車3分鐘被盜刷3萬！物流未關車門遭小偷 「南海鷹眼」3小時破案

物流司機送貨時未將車門關閉，結果被黃姓男子伺機竊走他在車內的皮包，不到3小時內盜刷3萬元購買各式物品。（警方提供）

物流司機送貨時未將車門關閉，結果被黃姓男子伺機竊走他在車內的皮包，不到3小時內盜刷3萬元購買各式物品，所幸警方即時啟動「鷹眼小組」，根據街頭監視畫面追查，案發3小時便逮獲黃嫌到案。警方調查發現他以同手法作案多起，依法移送究辦。

北市警中正二分局南海路派出所，是在前天（12日）凌晨4時許接獲一名物流司機報案，指稱他連鎖超商送貨完畢後，發現隨身側背包不翼而飛且遍尋不著，因側背包中有多張證件及金融卡，心急如焚。

請繼續往下閱讀...

員警接獲報案，立即調派專司調閱街頭監控設施的「鷹眼小組」成員，於夜色茫茫中調閱送貨點及周邊監視器追查，終於鎖定1名男子，對方在靠近物流司機駕駛的車輛時，先是左顧右盼，旋即上車竊取側背包，過程中物流司機均未發覺。

嫌犯得手後，立刻到多家超商盜刷被害人金融卡，購買手機、洋酒、香菸、衣物等，總價值約3萬餘元，隨後警方於清晨7時，根據嫌犯蹤跡逐一查訪附近旅館，當場查獲黃姓犯嫌，並起獲相關證物，

警方調查，黃嫌經常在深夜找尋到各大超商卸貨的司機下手，已得手多起，警方昨日先依竊盜、偽造文書等罪，移請台北地方檢察署，將再擴大偵辦。

警方表示，年關將近，司機、運將奔波勞苦，下車務必隨手上鎖，勿讓宵小有機可乘；另再度提醒，意圖為自己或第三人不法之所有，竊取他人財物者，將觸犯刑法竊盜罪，最高可處5年有期徒刑，必身陷囹圄過春節。

黃嫌街頭騎腳踏車尋找作案目標。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法