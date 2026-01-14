為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    下車3分鐘被盜刷3萬！物流未關車門遭小偷 「南海鷹眼」3小時破案

    2026/01/14 17:18 記者劉慶侯／台北報導
    物流司機送貨時未將車門關閉，結果被黃姓男子伺機竊走他在車內的皮包，不到3小時內盜刷3萬元購買各式物品。（警方提供）

    物流司機送貨時未將車門關閉，結果被黃姓男子伺機竊走他在車內的皮包，不到3小時內盜刷3萬元購買各式物品。（警方提供）

    物流司機送貨時未將車門關閉，結果被黃姓男子伺機竊走他在車內的皮包，不到3小時內盜刷3萬元購買各式物品，所幸警方即時啟動「鷹眼小組」，根據街頭監視畫面追查，案發3小時便逮獲黃嫌到案。警方調查發現他以同手法作案多起，依法移送究辦。

    北市警中正二分局南海路派出所，是在前天（12日）凌晨4時許接獲一名物流司機報案，指稱他連鎖超商送貨完畢後，發現隨身側背包不翼而飛且遍尋不著，因側背包中有多張證件及金融卡，心急如焚。

    員警接獲報案，立即調派專司調閱街頭監控設施的「鷹眼小組」成員，於夜色茫茫中調閱送貨點及周邊監視器追查，終於鎖定1名男子，對方在靠近物流司機駕駛的車輛時，先是左顧右盼，旋即上車竊取側背包，過程中物流司機均未發覺。

    嫌犯得手後，立刻到多家超商盜刷被害人金融卡，購買手機、洋酒、香菸、衣物等，總價值約3萬餘元，隨後警方於清晨7時，根據嫌犯蹤跡逐一查訪附近旅館，當場查獲黃姓犯嫌，並起獲相關證物，

    警方調查，黃嫌經常在深夜找尋到各大超商卸貨的司機下手，已得手多起，警方昨日先依竊盜、偽造文書等罪，移請台北地方檢察署，將再擴大偵辦。

    警方表示，年關將近，司機、運將奔波勞苦，下車務必隨手上鎖，勿讓宵小有機可乘；另再度提醒，意圖為自己或第三人不法之所有，竊取他人財物者，將觸犯刑法竊盜罪，最高可處5年有期徒刑，必身陷囹圄過春節。

    黃嫌街頭騎腳踏車尋找作案目標。（警方提供）

    黃嫌街頭騎腳踏車尋找作案目標。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播