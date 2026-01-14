進補需求增價格高 雲林檢警逮土雞大盜

中華民國養雞協會理事長邱時恩、祕書長王建培等人，前往大埤分駐所感謝員警即時逮到土雞竊嫌，減少雞農損失。（記者黃淑莉攝）

入冬後土雞需求量增價格上漲，成為歹徒覬覦對象。詹姓嫌犯夥同3名嫌犯，涉嫌利用深夜時段在大埤2處養雞場竊取數百隻雞，得手後變賣，斗南警分局大埤分駐所獲報鎖定詹嫌等人，並到其租屋處逮人，訊後詹被收押。全國養雞協會理事長邱時恩今（14）日與協會幹部前往大埤分駐所感謝，讓雞農提高警覺防竊。

大埤分駐所上月底接獲轄內雞農報案，指場內土雞失竊，總計損失約6、700隻，警方調閱監視器鎖定一名詹姓慣竊，不過因詹嫌沒有固定住所，大埤所員警經過多日調查確定行蹤後，持雲林地檢署拘票將詹嫌及3名共犯拘提到案。

據指出，詹嫌等人鎖定偏僻的養雞場後，利用深夜開著小貨車前往犯案，以老虎鉗破壞養雞場鐵絲圍籬，為了不被發現，一次只偷1、200隻，2場共犯案3次，共計竊取約6、700隻，全數都以每隻300元低價賣出。

據了解，61歲詹嫌7年多年前也曾在大埤竊取紅面番鴨，並涉嫌在其他地方偷大蒜，7年前落網，沒想到仍不知悔改。

全國養雞協會土雞組前組長林錦藤表示，去年7、8月颱風及豪大雨，有部分養雞場損失，造成現在全國雞隻數量減少，加上入冬民眾進補旺季，土雞需求量大，量少價揚，目前雲林產地價每台斤約52至54元左右，較去年同期每台斤高4元，零售市場一隻約450元。

邱時恩指出，因為市場土雞價格高，成為歹徒覬覦，尤其地方偏僻的養雞場，幸好大埤員警快速逮到竊嫌，特地與協會成員來表達感謝，因為警方加強巡邏，有喝阻效果，也讓養雞場提高警覺加強禽舍管理。

