刑事局長周幼偉將退休 獲頒內政部二等內政專業獎章

內政部部長劉世芳頒授周幼偉「內政部二等內政專業獎章」。（記者邱俊福翻攝）

刑事警察局局長周幼偉本月16日將退休，內政部部長劉世芳、次長馬士元今天下午出席刑事局舉辦的歡送茶會，劉世芳會中頒授周幼偉「內政部二等內政專業獎章」，表彰其任內推動多項打詐策略與關鍵改革，奠定我國打詐制度與科技基礎，對維護治安的貢獻卓著。

馬士元下午赴刑事局先參加「114年第4次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會，聽取破獲重大案件簡報，並慰勉查緝有功人員。他表示，此次專案共查獲詐欺集團985 團、犯嫌6554人，掃黑查獲180件、犯嫌1049人，並查獲非法槍械224枝，以及查扣不法利得82億餘元，成果豐碩，展現政府打擊不法、維護社會治安與金融秩序的決心。

同時，馬士元也指出，周幼偉任內推動多項打詐策略與關鍵改革，包括設置165打詐儀錶板即時公開真實數據，成立「情資研析專責小組」與23項專業分工，主動溯源查緝詐欺集團高層核心，更完成詐欺犯罪防制中心法制化，以及推動詐欺犯罪危害防制條例修正案完成三讀，以「加重處罰、加速攔阻詐騙金流、加強保護被害人」三大面向，強化打擊詐團的法制工具，成功將我國的反詐騙工作由零散破案轉型為系統治理的策略模式。

隨後，劉世芳在馬士元陪同下出席歡送茶會，頒發內政部二等內政專業獎章，感謝周幼偉長期以來帶領刑事局在各項治安挑戰中，持續創新，為國家治安構築堅實防線。

