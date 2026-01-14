為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台北萬華警一日雙響 連破兩處非法棋牌社

    2026/01/14 16:47 記者劉慶侯／台北報導
    北市警萬華分局突襲取締轄內以休閒會所營業的地下職業賭場。（記者劉慶侯翻攝）

    北市警萬華分局突襲取締轄內以休閒會所營業的地下職業賭場。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市警萬華分局昨日分別查獲轄內的「中華麻將休閒協會」、「西昌98休閒館」，以掛羊頭賣狗肉方式，暗中經營職業賭場，其中，「西昌98休閒館」是第二次被警方查獲，仍舊開門營業，警方將報請市政府進行斷水斷電處置。

    北市警萬華分局自從分局長陳勇華去年8月上任後，就全面針對以棋牌社、休閒館為名義，卻經營地下賭場的各地進行清剿，至今已取締13家。但因賭場獲得的不法利益驚人，仍是非常猖獗。

    萬華分局龍山派出所與西門町派出所分別接獲線報，指西昌街上個別轄區有職業賭場，兩個派出所員警獲報後均組成專案小組監控蒐證，待確實掌握不法事證後，立即同步展開查緝行動。

    警方 昨（13）日先由西門町派出所於下午2時許前往西昌街上的「西昌98休閒館」執行查緝，現場查獲有賭博前科的40歲邱姓女負責人、員工2人和賭客34人，查扣不法所得、點數卡1批、主機1台、麻將9副、搬風骰子5顆等證物。

    隨後龍山派出所於晚間7時許，再持搜索票前往西昌街上的「中華麻將休閒協會」，當場查獲74歲林姓女負責人、員工1人、賭客20人，查扣不法所得11萬5100元、搬風骰子5顆、麻將5副等證物。

    警方表示，兩處店家皆透過籌碼兌換現金方式，以合法棋牌社為名，暗營非法職業賭場，2案詢後均將現場負責人及工作人員依意圖營利供給賭博場所罪嫌移送偵辦，賭客則依賭博罪偵辦。

    萬華分局表示，此類棋牌社賭場企圖以合法掩護非法規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力掃蕩，倘若民眾發現出入複雜有可疑跡象時，請立即向警方報案，警民合作共同維護社會治安。

    警方查扣的贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣的贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方將嫌犯帶往派出所偵訊。（記者劉慶侯翻攝）

    警方將嫌犯帶往派出所偵訊。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播