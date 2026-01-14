為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    幼兒園之狼毛畯珅入獄變瘦 為另案40名受害女童出庭不發一語

    2026/01/14 16:45 記者楊心慧／台北報導
    已入獄服刑的毛畯珅到法院開庭。（記者楊心慧攝）

    台北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅，性侵、猥褻6名女童224次，已被判28年8月徒刑定讞入獄，另案性侵、猥褻多名女童並拍攝性影像，台北地院去年9月對40名女童犯510罪，每罪各量刑8月至14年徒刑，合併應執行有期徒刑30年，併科罰金5億元，可上訴。台灣高等法院今進行準備程序，已入獄服刑的毛畯珅到法院開庭，不過他比先前比看似較瘦，面對媒體提問則不發一語。

    北檢於起訴、追加起訴時認定有41名女童受害，北院認定對一名女童的證據不足而判無罪，其餘510罪皆判有罪。

    判決指出，毛畯珅於2021年9月至2023年7月間，在該幼兒園及托嬰中心內，先後對40名7歲以下女童施以性剝削、妨害性自主、妨害性隱私罪行，並審酌毛男身為教保員和托育人員，卻利用對女童具有權威的管教地位、貼近女童的機會，竟為滿足自身性慾，將女童視為洩慾工具，痛批偵審期間皆未見真心悔悟，犯後態度欠佳，故予重判30年。

    高院今進行準備程序，但由於涉性侵，並未對外開放旁聽。由於毛畯珅已被判28年8月徒刑定讞入獄；多罪有期徒刑合併上限為30年，毛男本案若依此定讞，合併已定讞的前案極可能達到30年天花板，可望超越李宗瑞的29年10月，成為判刑最久的性侵犯。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    已入獄服刑的毛畯珅到法院開庭。（記者楊心慧攝）

