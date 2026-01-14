狼鄰居自稱「老大學生」不會硬上 猥褻性侵弱勢女判7年半

桃園市伍姓男子2年間多次對住在樓上、有輕度智能障礙的女子猥褻、性侵，逞慾後再給女子50到500元不等金錢，事件曝光後伍男辯稱不知、也看不出女子有身心障礙企圖脫罪。（資料照）

桃園市伍姓男子2年間多次對住在樓上、有輕度智能障礙的女子猥褻、性侵，逞慾後再給女子50到500元不等金錢，事件曝光後伍男辯稱不知、也看不出女子有身心障礙企圖脫罪，但伍男早在女子就讀小學5年級時就認識，等於是看著女子長大，他的辯詞不足採信，桃園地院法官近日依2個乘機性交罪、18個乘機猥褻罪，判處伍男應執行有期徒刑7年6月。

伍男與受害女子是樓上、樓下鄰居，伍男被控自2021年6月至2023年7月間，見女子沒錢吃飯、就醫向他求助之際，以給予金錢方式並利用女子因心智缺陷，不能或不知抗拒的狀態，對女子多猥褻及性侵，事後給予女子金額不等的現金，前後對女子猥褻得逞18次、性交得逞2次，女子將伍男行為告知社工，經社工帶女子報警，揭露伍男犯行，女子甚至控訴伍男對她猥褻、性侵高達86次。

伍男坦承以手指與女子性交、撫摸胸部等行為，但否認有任何乘機犯行，更曾稱他一生清白沒有前科的，只有老來犯這個錯誤，他非常痛苦，也沒有違反女子意願，他是讀過書的人、老大學生，女子若拒絕他一定會停手，他並不知道女子有身心障礙，次數也沒有這麼多次，前後大概20次，伍男辯護人則稱，女子僅是輕度智能障礙，從外表及行為舉止上難以判斷，且女子雖然有記帳次數，但可能有記錄錯誤的可能，不能以此作為伍男犯行次數的認定，且伍男已與女子父親及女子達成和解，並支付和解金10萬元，應給予輕判。

不過，伍男於警訊及偵訊過程曾供稱「她看起來不是很精明」、「我知道她傻傻的」，被害女子也曾告知伍男自己是「小天使」，並解釋小天使就是身心障礙的意思，且伍男在女子就讀小5時就認識她，法官認為伍男及辯護人說詞不足採信，而女子部分指控的日期確實有部分與記帳不符，經伍男及被害女子證詞比對，認為伍男對女子猥褻及性侵次數共20次，雖然伍男與女子父親及女子達成和解，但女子在審理時證稱，簽立和解書是因為她的父親想原諒伍男，但她自己並未原諒，法官審酌前述理由，依2個乘機性交罪、18個乘機猥褻罪，判處伍男應執行有期徒刑7年6月。

