    社會

    詐租金撈千萬重判15年 陸軍上尉無理由求減刑被法官洗臉

    2026/01/14 16:23 記者楊心慧／台北報導
    陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租任契約及虛擬小型工程標案，詐得租金與工程款1003萬元，案發後潛逃海外，去年3月被押解返國。（記者楊心慧攝）

    陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租賃契約及虛擬小型工程標案，詐得租金與工程款1003萬多元，案發後潛逃海外，去年3月被押解返國，桃園地院一審判處應執行15年徒刑；李振育提起上訴，台灣高等法院今進行準備程序庭，李振育主張15年過重、盼能減刑，但他卻講不出減刑理由，被法官洗臉也無法反駁，但仍想上訴。

    檢方起訴指出，六軍團指揮部於2020年間發現列管的14筆國有眷村土地遭私人廠商占用，廠商出示租地文件，軍方發現文件蓋有軍團大、小關防，但並非六軍團出具的正式文件，向桃園地檢署告發偵辦。

    檢方調查，李振育盜刻軍團相關長官職章，偽造不實土地租賃契約及繳費證明並用印，再出示偽造公文、租約，和廠商簽約，讓廠商誤信合法承租國有眷地，將租金匯至李指定的帳戶。自2017年10月起至2020年2月間，李造假出租眷地14筆、偽造小額工程案16件，向廠商詐財1003萬餘元，後續見紙包不住火逃匿海外，調查局與菲律賓執法單位跨境合作於2024年將他緝獲，去年3月25日解送返國歸案。

    桃園地院審理認為，李振育觸犯貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，共犯14罪，各判處7年1月至8年不等有期徒刑，各褫奪公權3年，合併應執行有期徒刑15年，褫奪公權3年。

    台灣高等法院今開庭，李振育主張判15年過重，盼能減刑，「如果判我12年以下，我可以接受」。高院法官提醒，請求減刑要有理由，「你的理由是什麼？」李振育則支支吾吾半天，最後坦言講不出理由。

    法官舉台北市環保局清潔隊員送拾荒婦電鍋變貪污案為例，並表示貪污是重罪，雖然清潔隊員拿破爛電鍋給拾荒婦也無法免除其刑，尤其被告貪污1000萬元，這並非小數字，社會也無法容忍貪污，「你自己平心而論，判15年算重嗎？」

    李振育則點頭稱是，但仍主張減刑；法官接著問，那當初為何要跑到菲律賓？李振育坦言是因東窗事發才逃去菲律賓。法官則對李說，除非有上訴理由，或是值得同情的事由，且逃跑也沒有值得好同情的，尤其還打算逃去落地生根，但上訴是每個人的權利，若堅持上訴，應要好好與合議庭說明，否則沒理由不能減刑。

    李振育為了減刑還提起曾被中國人士「滲透」，但他並未接受，有所抵抗。法官聽完也無奈笑說，這不是減刑理由，身為軍官本來就該拒絕、抵抗的事，並不構成減刑要件。最後法官諭知被告還押。

