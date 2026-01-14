為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    斥資近20億打造 南投歐式城堡觀光酒廠消防演練

    2026/01/14 15:57 記者張協昇／南投報導
    南投酒廠「城堡式威士忌觀光酒廠」，令人彷彿置身歐洲國家豪奢古堡莊園。（記者張協昇攝）

    南投酒廠「城堡式威士忌觀光酒廠」，令人彷彿置身歐洲國家豪奢古堡莊園。（記者張協昇攝）

    台灣菸酒公司於南投酒廠斥資近20億元精心打造的「城堡式威士忌觀光酒廠」，歷經5年規劃興建，建築主體已完成，雄偉典雅的歐式城堡造型，相當吸睛，南投縣消防局今（14日）在酒廠舉行消防救災演練，惟南投酒廠表示，由於該觀光酒廠內部設施尚未施作，預計最快明年6月以後才可能對外營運。

    1978年設廠的南投酒廠，位於南投市軍功里，曾以生產OMAR單一麥芽威士忌系列，獲獎無數，在全世界獲得頗高的評價。台灣菸酒公司為擴充南投酒廠觀光服務量能，以及更新酒廠生產設備，於酒廠打造這座歐式城堡型威士忌觀光工廠，盼讓遊客彷彿置身異國品酒，提供不一樣的休憩場域體驗。

    這座宛如歐洲國家豪奢古堡莊園的觀光酒廠，原本預估興建經費13億元，惟秉持慢工出細活精心打造，加上近幾年來營建工程費用不斷上漲，前後已斥資近20億元，建築主體已完成，吸引許多民眾慕名前往拍照朝聖。南投縣消防今天並在酒廠舉行建築物火災自衛編組演練、大量傷病患檢傷、火場人命救助等演練。

    南投酒廠副廠長謝育卿表示，目前觀光酒廠已裝置部分生產設備，未來將規劃設置品酒教室、五感體驗區及餐飲購物中心，並可讓遊客透過大型玻璃看到製酒過程，惟相關設施均尚未施作，預計明年才會完成施作及內部裝修，最快6月以後才可能對外營運。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    南投酒廠「城堡式威士忌觀光酒廠」，斥資近20億元打造。（記者張協昇攝）

    南投酒廠「城堡式威士忌觀光酒廠」，斥資近20億元打造。（記者張協昇攝）

    南投縣消防局14日於南投酒廠威士忌觀光酒廠舉行消防救災演練。（記者張協昇攝）

    南投縣消防局14日於南投酒廠威士忌觀光酒廠舉行消防救災演練。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播