為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    無良運將虐殺7貓二審輕判7月 判決理由曝光：屬接續犯應只算1罪

    2026/01/14 15:56 記者楊心慧／台北報導
    謝男在自家私設貓咪繁殖場，因貓咪賣不掉，竟將貓用鐵錘敲成重傷、棄置送命，台灣高等法院今改判7個月徒刑。（資料照）

    謝男在自家私設貓咪繁殖場，因貓咪賣不掉，竟將貓用鐵錘敲成重傷、棄置送命，台灣高等法院今改判7個月徒刑。（資料照）

    新北市68歲計程車司機謝水森在家私設貓咪繁殖場，未料卻因賣不掉，將貓咪用鐵錘敲成重傷、棄置送命，新北地院法官一審依《動物保護法》判處3年6月徒刑、併科罰金35萬元；台灣高等法院今改判7個月徒刑、併科罰金20萬元，全案定讞。如今判決理由曝光，高院合議庭認為，謝水森的行為屬於接續犯，應只算1罪，而非依受害貓的數量認定為6罪，原審量刑實屬過重。

    謝水森去年2月用鐵錘將5隻貓咪敲成重傷，又把1隻貓咪刺成重傷，隨後又把7隻貓咪丟在路邊，有6隻貓重傷死亡，1隻貓咪雖無傷口卻被車輾死（因無傷口，沒被認定虐殺），包含美國短毛貓3隻、金吉拉、加菲各1隻，均為成貓，另2隻為三花米克斯幼貓，警方獲報後會同新北市府動物保護處循線查獲，他家還有16隻籠養貓咪全數沒入，謝男聲稱因飼養成本犯下本案。

    新北地院法官認定，謝男無悔意、說詞反覆，審酌其犯罪可非難程度極高，犯罪動機亦毫無可憐之處，且飼養貓隻環境極差，現場髒亂不堪，為了圖謀己利、撙節開支的意圖甚明，所為甚為可惡，應予嚴懲，因此依《動物保護法》6罪各處1年徒刑、併科罰金25萬，定應執行3年6月徒刑、併科罰金35萬。

    高院合議庭宣判撤銷原判決，改論以1個故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判處有期徒刑7月，併科罰金20萬元。至於改判原因，合議庭表示，被告行為應成立接續犯1罪，原審依被害貓隻數目認被告所為應成立6罪，尚有違誤；經衡量本案侵害法益及本罪法定刑度後，原審量刑實屬過重。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播