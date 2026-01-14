無良運將虐殺7貓二審輕判7月 判決理由曝光：屬接續犯應只算1罪

謝男在自家私設貓咪繁殖場，因貓咪賣不掉，竟將貓用鐵錘敲成重傷、棄置送命，台灣高等法院今改判7個月徒刑。（資料照）

新北市68歲計程車司機謝水森在家私設貓咪繁殖場，未料卻因賣不掉，將貓咪用鐵錘敲成重傷、棄置送命，新北地院法官一審依《動物保護法》判處3年6月徒刑、併科罰金35萬元；台灣高等法院今改判7個月徒刑、併科罰金20萬元，全案定讞。如今判決理由曝光，高院合議庭認為，謝水森的行為屬於接續犯，應只算1罪，而非依受害貓的數量認定為6罪，原審量刑實屬過重。

謝水森去年2月用鐵錘將5隻貓咪敲成重傷，又把1隻貓咪刺成重傷，隨後又把7隻貓咪丟在路邊，有6隻貓重傷死亡，1隻貓咪雖無傷口卻被車輾死（因無傷口，沒被認定虐殺），包含美國短毛貓3隻、金吉拉、加菲各1隻，均為成貓，另2隻為三花米克斯幼貓，警方獲報後會同新北市府動物保護處循線查獲，他家還有16隻籠養貓咪全數沒入，謝男聲稱因飼養成本犯下本案。

新北地院法官認定，謝男無悔意、說詞反覆，審酌其犯罪可非難程度極高，犯罪動機亦毫無可憐之處，且飼養貓隻環境極差，現場髒亂不堪，為了圖謀己利、撙節開支的意圖甚明，所為甚為可惡，應予嚴懲，因此依《動物保護法》6罪各處1年徒刑、併科罰金25萬，定應執行3年6月徒刑、併科罰金35萬。

高院合議庭宣判撤銷原判決，改論以1個故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判處有期徒刑7月，併科罰金20萬元。至於改判原因，合議庭表示，被告行為應成立接續犯1罪，原審依被害貓隻數目認被告所為應成立6罪，尚有違誤；經衡量本案侵害法益及本罪法定刑度後，原審量刑實屬過重。

