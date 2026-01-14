柴油灑落中大路 中壢警方分工迅速清除油污

圖中小貨車所載柴油沿途灑落中大路。（警方提供）

桃園市中壢警分局興國派出所今（14）日中午12時47分接獲通報，指稱通往國立中央大學的中大路有車輛載運油料不慎撒落於路面，恐對往來車輛及行人造成危害。興國派出所所長王韋力獲報後即指示同仁迅速到場處置，並前往附近加油站載運木屑，鋪灑於油污路段，加速吸附油料、降低車輛打滑風險。

值班員警林愷宸第一時間派遣巡邏警員蕭禾毅、賴奕翔抵達現場，發現灑落的油料自中大路與中正路口一路延伸至中央大學前，污染路段長達近300公尺，可能致生交通事故。

蕭、賴兩警隨即擺放交通錐實施交通管制及疏導，提醒往來車輛減速慢行，全力維護現場通行安全；為儘速排除危害，同步展開跨單位合作，立即通報清潔隊到場清理油污，並由員警黃琪崴主動前往附近加油站載運木屑，鋪灑於油污路段，加速吸附油料、降低車輛打滑風險，在迅速分工通力合作下，全程未發生任何人員傷亡事故，充分展現警方即時應變與守護民眾的專業作為。

事後，警方亦調閱周邊監視器畫面發現這輛載有柴油桶的小貨車，從中正路左轉中大路時，車上的柴油桶突然傾倒，柴油就一路灑落路面，警方立即循線通知正在附近進行裝潢施工的鍾姓駕駛到案說明，後續將依道路交通管理處罰條例等相關規定依法究責。

依規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行以維護道路交通秩序。

中壢警分局長林鼎泰表示，對於道路突發危險，警方第一時間主動交管、即時清除，正是秉持「視民如親」的核心精神為民服務；同時呼籲駕駛人於載運油料或液體物品時，務必妥善固定與密封，切勿因一時疏忽危害公共安全。

小貨車所載柴油沿途灑落中大路，員警隨即擺放交通錐實施交通管制及疏導，提醒往來車輛減速慢行。（警方提供）

小貨車所載柴油沿途灑落中大路，中壢警方分工迅速清除油污、降低車輛打滑風險。（警方提供）

小貨車所載柴油沿途灑落中大路，中壢警方分工迅速清除油污、降低車輛打滑風險。（警方提供）

