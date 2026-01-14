黑幫非法經營保險業務吸金逾億元 高齡、身障拒保族千人受害

警方查扣公司各類書冊、契約、表單及文件資料、電腦、名錶、現金220萬多元等贓證物。（記者邱俊福攝）

竹聯幫成員張仕霖設立「金安保」網路平台有限公司，由竹聯幫天龍堂新莊會長吳昱勲出資擔任監察員，涉嫌自2020年起推出「安心33互助保障」專案，宣稱「免體檢、無年齡上限、終生保」為名，鎖定被保險公司拒保的高齡、身障或重大疾病等族群，誘騙高達2800人投保，非法吸金達逾億元；刑事警察局偵二大隊第二隊去年先後發動二波查緝行動，共逮捕張、吳與旗下公司幹部、會計等9人，依詐欺、保險法、銀行法、多層次傳銷管理法、洗錢及組織犯罪等罪嫌送辦，檢方複訊後張男、丁姓執行長、黃姓女總監等3人遭羈押禁見。

警方調查，該公司自2020年10月成立，總公司設立於新北市三重區，其餘據點分布於彰化縣、高雄市等，沒有保險業許可，卻經營保險業，專鎖定高齡等保險公司拒保族群，宣稱會員每月繳交3600元，滿3年、6年即可分別享有25、33萬元身故互助金，亦可選擇退還110%互助費金，與現行保險市場利率顯然不符，並以業務主任抽成40%、經理抽成50%、總監抽成60%作為招攬所得的佣金，以此「後金付前金」的手法，招攬會員非法吸金。

由於該公司手法屬於龐氏騙局，其中部分資金用於給付底下業務佣金，其他部分遭張、吳領走，分別歸還千萬賭博、償付貸款、投資股票與購車等等。

另張男等人為避免自身金流遭調查，將獲利近乎全數提領現金製造斷點，且假藉具有高收益互助保險系統專利名義取信客戶，又於檢警第一波查獲後，持續變更名義向會員收取資金，仍試圖維持公司建立的吸金模式。

警方去年10月1日及11月19日發動搜索，逮張等9人到案，查扣公司各類書冊、契約、表單及文件資料、電腦、名錶、現金220萬多元等贓證物，並經新北地檢署凍結犯嫌及公司名下帳戶內937萬多元、美金33.62元及日幣85萬5元。另聲請扣押裁定獲准，扣押土地3處、有價證卷242萬9440元、BMW汽車1部，換算全案查扣共計2243萬多元。

全案經移送新北地方檢察署偵辦，檢察官訊後向法院聲請羈押禁見張、吳、丁、黃等4人，其中張、丁、黃均經獲准，吳經法院裁定100萬元交保，其餘犯嫌則分別依5至10萬元不等交保。

