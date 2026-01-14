濕被蓋臉灌水稱「亡靈附身」 女作法悶殺閨密起訴

陸女涉嫌殺害閨密，檢方依殺人罪嫌將她起訴。（資料照）

新北市土城區金城路二段某大樓去年10月間發生一起高樓層火警，警消人員到場未發現明顯火煙，但有1名女子倒臥浴室門口，死亡多時；新北地檢署查出，陸姓女子以民俗超度、化解劫數為由，要求閨密的妹妹馬女大量灌水催吐，又以濕被覆蓋其口鼻灌水，致倒地死亡，今日將陸女依殺人罪嫌起訴，全案適用國民法官法，將由國民法官審理。

警方調查，38歲馬女是1名建築師，與因病過世的姊姊感情非常好，馬女在姊姊往生後，心情低落，表現出灰色念頭；在1家公司擔任行政人員的陸女，是馬氏姊妹的閨密，因擔心馬女，於去年10月18日搬進馬女姊姊的住處，與馬女一起祭奠其亡姊。

23日下午2時，陸女打119報案，表示該處發生火警，警、消趕抵，沒看到有何火煙，卻赫見馬女陳屍浴室門口，死亡多時。

警方封鎖現場勘查，屋內有一堆香灰，及1條濕透的棉被蓋在馬女臉上，身上沒有外傷、現場也無打鬥痕跡。警、消抵達時，陸女開門讓警、消進屋後，即站在一旁，面對警方詢問，直呼「亡靈附身」。

檢方則查出，10月23日中午，陸女以民俗超度、化解劫數為由，要求馬女大量灌水後催吐，並以濕棉被固定覆蓋馬女臉部、口鼻，對著馬女臉部澆水及從鼻子灌水，致馬女倒地頭部外傷，且因過量而嗆水窒息，腦幹外傷性早期重度軸突損傷，腦內及心肌內血管周圍水腫而死亡。

偵辦時，陸女否認犯行，把責任推給死者說是她自己造成的。檢方今日依殺人罪嫌將她起訴，全案適用國民法官法，由國民法官審理。

