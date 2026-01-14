台電員工被變電所電動門夾死 家屬：該有撞到人停下來設計

台電員工被變電所電動門夾死，家屬質疑沒有撞到人停下來的設計。（記者洪定宏攝）

已成立80年的台電公司，今天在高雄市大寮區的訓練中心舉辦一年一度的技能競賽，但在開幕前，位於鼓山區的台電高雄區處左營二次變電所驚傳意外，已服務37年、62歲的張姓巡檢班長遭電動鐵門夾胸當場死亡。悲痛不已的家屬質疑電動鐵門沒有「防撞」機制，認為「應該有撞到人停下來的設計」。

董事長曾文生在技能競賽現場表示，變電所大門為何會夾住人，具體細節還要釐清。台電高雄區處強調，將持續檢視相關設備設置及作業程序，強化人員操作與安全管理措施，避免類似情形再次發生。

今天上午7點47分，因為案發的變電所「無人駐守」，路過民眾發現張男被電動門夾住而報案；警方及消防隊到場，確認張男已當場死亡，沒有送醫，找出張男的鑰匙打開電動鐵門左側的小門，進入啟動開關，才打開電動鐵門。

據了解，張姓班長騎機車到變電所，將機車停在門口，從小門進入，不久打開電動門走出，準備騎機車之際，疑似看到電動門停住，回頭在大門邊側身操作開關，此時電動門逐漸關閉，他來不及閃避，慘遭夾胸致死。

台電高雄區處黃姓經理在現場受訪指出，張姓班長上班通常先到變電所，然後開工程車處理案件，依照程序，他從小門入內，打開電動門開關，讓電動門開啟到最大狀態，走出門再騎機車入內，最後關鐵門；然而，張姓班長走出大門過程，觸動紅外線感應機制，電動門因而停止移動，開啟寬度不足以讓機車入內，他再去啟動開關，疑似誤按到關閉而被夾擊。

案發變電所的電動鐵門開關（藍框）及紅外線感應裝置（紅圈）。（記者洪定宏攝）

