你那邊坐著！1句話鎮住全場 孫輩女警霸氣守護9旬翁

「你那邊坐著，再休息1小時！」1句不容商量的叮嚀，成功攔下可能發生的意外，台中市1名90歲老翁近日騎機車途中摔倒仍執意上路，現場里長與民眾苦勸無效，直到年紀足以當孫女的女警到場，語氣堅定、態度果決，老翁才終於聽話放棄騎車，改搭計程車返家，平安畫下句點。

這起暖心又驚險的事件，發生在台中市北屯區文心路、熱河路口，12日下午2點多，許姓老翁騎乘機車停等紅燈時，因雙腳無力支撐，連人帶車倒地，嚇壞周邊用路人，平心里里長陳文飲與熱心民眾立刻上前攙扶，將老翁安置在路旁椅子上休息，所幸僅輕微擦傷。

然而，讓眾人捏把冷汗的是，許翁休息近1小時後，仍不顧年事已高、雙腳明顯無力，堅持要再騎機車離開，眾人輪番勸說卻怎麼也勸不動，大家深怕他一旦上路，恐再度摔車甚至發生更大危險，於是報警請求協助。

第五分局文昌派出所員警何宇軒與朱婉綾獲報趕抵時，許翁已坐上機車準備發動，女警朱婉綾聽完眾人說明後，立刻走上前，指著騎樓下椅子，用堅定語氣說：「你那邊坐著，再休息1小時！如果腳還不行，就搭計程車回家。」簡短卻霸氣的話語，讓現場瞬間安靜。

原本誰的話都聽不進去的許翁，竟乖乖照著女警指示移動，才一站起來便明顯雙腳無力，需要旁人攙扶，也讓他終於打消再騎車念頭，最後在員警協助攔下計程車，並聯繫家屬說明情況，平安護送許翁搭車返回東區住家。

