為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國1五楊高架桃園段3車連環撞 貨車女駕駛受傷送醫

    2026/01/14 13:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    57歲楊姓女子今（14）日上午7點多駕駛小客貨車行經國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，疑似恍神分心撞擊前方2輛車，她也因車輛翻覆受到輕傷，被送往林口長庚醫院，經檢測皆無酒駕情事，確切肇事原因有待警方釐清。

    楊女駕車行經事發路段，疑似恍神撞擊前方由47歲史姓男子及32歲姜姓男子駕駛的小客車，總計造成3輛車輛事故，撞擊後楊女因車輛翻覆受傷，由於正值上班時間，一度造成車流回堵。

    國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啟危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

    國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播