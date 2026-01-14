國1五楊高架桃園段3車連環撞 貨車女駕駛受傷送醫

國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

57歲楊姓女子今（14）日上午7點多駕駛小客貨車行經國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，疑似恍神分心撞擊前方2輛車，她也因車輛翻覆受到輕傷，被送往林口長庚醫院，經檢測皆無酒駕情事，確切肇事原因有待警方釐清。

楊女駕車行經事發路段，疑似恍神撞擊前方由47歲史姓男子及32歲姜姓男子駕駛的小客車，總計造成3輛車輛事故，撞擊後楊女因車輛翻覆受傷，由於正值上班時間，一度造成車流回堵。

請繼續往下閱讀...

國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啟危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

國道1號五楊高架北向46.8公里桃園路段，14日上午7點多發生3車連環事故釀1傷。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法