浴火鳳凰守護基隆 黃軍緯、李德修雙獲全國消防楷模肯定

基隆市消防局第二大隊安樂分隊長黃軍緯（左）曾在基隆市多起火警與救溺案中成功搶救無數生命，與第一大隊信義中隊助理幹事李德修（右）雙雙獲選去年全國消防楷模「鳳凰獎」。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局第二大隊安樂分隊長黃軍緯曾在基隆市多起火警與救溺案中成功搶救無數生命，與第一大隊信義中隊助理幹事李德修雙雙獲選去年全國消防楷模「鳳凰獎」，昨天獲行政院長卓榮泰表揚。基隆市消防局長游家懿除肯定黃、李表現不畏艱難、勇敢承擔重任的精神，並感謝全體消防同仁長期堅守第一線，成為市民最安心的後盾，讓「鳳凰精神」在基隆不斷傳承。

內政部昨天下午於台北花園大酒店國際廳舉辦114年全國消防楷模「鳳凰獎」表揚活動，全國共有77位消防人員與義消獲此殊榮。典禮以「感謝有你、也好在有你」為核心精神，象徵消防人員如同浴火重生的鳳凰，肩負守護生命的使命，為社會帶來希望；每一次出勤，都是在危險中前行，只為換取民眾的平安。

行政院長卓榮泰親自頒發獎座，並表示消防人員是人民在危急時刻最堅強的依靠；同時以「祥樂豐足」勉勵所有消防楷模持續精進專業、團結合作，共同守護國人安全，並代表國家感謝所有獲獎人員的付出。基隆市由第二大隊安樂分隊長黃軍緯，以及義消第一大隊信義中隊助理幹事李德修雙雙獲選。

黃軍緯2006年投入消防工作以來，始終堅守第一線，20年打火生涯中，曾於中船路、劉銘傳路及長庚醫院等多起火警與救溺案件擔任初期指揮官，成功搶救無數生命。李德修則自2014年加入義消，無論深夜火警或山區搜救皆全力以赴，展現無畏、堅毅精神守護市民。

