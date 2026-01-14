誇張！男偷吊車再偷船 1.2噸漁船整艘消失

龍鳳漁港罕見漁船竊案，警逮犯嫌移送羈押。（民眾提供）

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港日前發生離譜竊案，一名漁民去年3月才購買、賴以維生的1.2噸漁船，竟被偷走，消息一出震驚當地漁民。船主將消息PO網協尋後，眼尖網友於當天下午在新竹縣竹北市新月漁港偏僻處發現失竊漁船，警方隨即循線偵辦，逮捕涉案的50歲張姓男子，全案依竊盜罪送辦，張男目前已遭羈押。

竹南警方表示，專案小組過濾相關線索後，鎖定張男涉有重嫌，在檢察官指揮下於11日下午1時許，前往新竹縣竹北市張男住處將其拘提到案。

警方調查，張男到案後供稱，案發當天在竹北市一處工地閒晃，發現一輛吊車鑰匙未拔，因覺得「好玩」直接開走，隨後一路南下至龍鳳漁港。張男表示，抵達漁港後臨時起意巡視停泊漁船，發現其中一艘因整修中仍可發動，遂利用吊車將漁船拖走。

警方指出，張男隨後駕駛吊車載運漁船北上至新竹市海邊，將漁船卸下後自行搭船出海，並一路開至竹北市新月漁港，最後將漁船棄置於漁港偏僻處後離去。至於遭竊吊車的車主，因吊車老舊，起初未察覺失竊，直到警方連繫才得知吊車被用來犯案，趕緊向警方報案。

據了解，張男有多項毒品及竊盜前科，且曾從事工程相關工作，不排除因此熟悉吊車操作而下手犯案。警方逮捕張男時，發現其同時施用海洛因、安非他命等毒品，精神狀況恍惚，張男也坦承犯案前曾吸食毒品助興，全案仍持續釐清中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆



