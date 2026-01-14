包租公全身冰冷倒自家 朋友搬去電暖爐旁「加熱」3小時才發現已死

陳姓包租公倒臥自家樓梯間，他的友人來訪時發現他全身冰冷，竟將陳男搬到臥室吹電暖爐「加熱」，最後才發現他早已死亡。示意圖。（資料照）

新北市一名陳姓包租公疑因身體不適，倒臥在永和區自家樓梯間，而陳姓友人來訪時發現他全身冰冷，第一時間竟沒通報救護車，反而將陳男搬到臥室吹電暖爐「加熱」，直到過了3小時後，友人才驚覺陳男已經死亡，經檢警勘驗後，並未發現打鬥跡象及外傷，研判沒有外力介入，但對於陳姓友人誇張行徑感到咋舌。

據了解，死者53歲陳男，多年前父母親離世後，留下永和區中興街一棟3層樓透天厝給他，其中1樓為倉庫、2樓由陳男自住、3樓則租給一名陳姓女房客，雖陳男平時也在做資源回收打零工，但主要收入來源還是靠收房租。

請繼續往下閱讀...

永和警分局調查，陳男前天（12日）晚間7時許，疑身體不適倒臥在自家2、3樓梯間，而陳姓女房客下班返家後，以為陳男喝醉酒因此沒有理會，直到晚間9時許，陳姓友人來訪見大門未關，上樓看見此狀後，懷疑陳男因天氣冷失溫，但第一時間沒通報救護車，而是異想天開將他搬到臥室床上後，將電暖爐開啟「加熱」，看他會不會醒過來。

據知，陳姓友人在凌晨0時許，驚見陳男已經沒有呼吸心跳，才急忙通報警消前來，但陳男已經明顯死亡，警方鑑識人員勘驗後，現場沒有打鬥痕跡、違禁品或遺書等情況，已排除有外力介入或他殺之嫌，但對於陳姓友人第一時間竟沒叫救護車感到訝異。

據指出，檢警昨相驗陳男遺體後，並未發現有任何外傷，不排除身體不適導致猝死，而陳男胞姊則表示許久沒與弟弟聯繫，對死因並無意見，檢警為釐清真正死因，已由法醫採集其血液，調查是否有毒品或藥物反應，目前已將陳男遺體冰存，若有疑義再擇期解剖。

