    首頁 > 社會

    高雄蚵仔寮漁港男浮屍確認為海軍士官 死因待相驗

    2026/01/14 12:47 記者蘇福男／高雄報導
    高雄梓官區蚵仔寮漁港昨（13）日下午發現一具男性浮屍，確認死者為現役海軍士官，真正死因尚待司法相驗。（岡山警方提供）

    高雄梓官區蚵仔寮漁港昨（13）日下午發現一具男性浮屍，額頭有輕微擦傷，警方研判可能是落水後遭海浪拍擊撞擊礁石或岸邊所致，初步排除外力介入，晚間確認死者為現役海軍士官，死因尚待司法相驗。

    岡山警分局昨日下午3點20分左右，接獲海巡人員通報，指梓官通安路通港巷海面有一具遺體漂浮，員警趕赴現場，並由海巡人員協助浮屍打撈上岸，經檢視浮屍為男子，額頭有輕微擦傷，警方不排除係落水後，因海浪拍打撞擊礁石或岸邊所致，初步排除外力介入。

    警方依規定通報鑑識人員到場採證，並清查死者隨身物品，全案報請橋頭地檢署檢察官相驗釐清確切死因，昨晚警方連絡到死者父母前往殯儀館認屍，確認死者就是在海軍服役的兒子，哀痛逾恆。

    據了解，死者父母昨天下午1點多，曾前往派出所請求協尋兒子，員警透過電話找到男子，男子表示已成年，不想透露行蹤，隨即掛斷電話，未料1個多小時後即變成一具浮屍，真正死因尚待檢警釐清。

