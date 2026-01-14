為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰縣警局6中階警官明履新 牽動數十人大調動

    2026/01/14 12:38 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣警局發布6中階警官異動，牽動數十人大調動。（記者湯世名攝）

    彰化縣警察局今天（14日）公布新一波人事異動，共有6名中階警官職務調整，由於人事案「牽一髮動全身」，一般預料在1月16日警界高階警官退休潮與調動之後，彰化縣警局基層、中階警官還將有一波數十人的大調動。這6人1月15日報到。

    人事調動名單，包括員林分局副分局長許秀枝調陞防治科長、溪湖分局副分局長張淳閔調任員林分局副分局長、交通警察隊副隊長葉柏志調任溪湖分局副分局長、北斗分局副分局長傅町盛調任彰化分局副分局長、田中分局副分局長劉晃聞調任北斗分局副分局長、婦幼警察隊副隊長顏志峰調任田中分局副分局長。

    據了解，目前縣警局有少年隊副隊長、保安隊副隊長與刑警大隊副大隊長3個空缺，預料將從8個警分局的偵查隊長、組長中遴選補實，並將產生「連動」效應，包括基層派出所、分駐所長也將一併調整，因此緊接著將有多達數十人的大調動。

    此外，最受矚目的刑大副大隊長一職，目前呼聲最大的是彰化分局偵查隊長卓志昌、員林分局偵查隊長李旺興，預料將從中擇一升任，據了解縣警局已報警政署核定中，將在這波大調動中一併發布。

