基隆民眾走行穿道挨罰喊冤？原因曝光

基隆市仁愛區南榮與仁五路口實施行人專用時相，民眾從南榮路走行人穿越道往仁五路，但卻被開單罰500元，民眾抱怨說，當時左邊汽車都停止，前方又沒有行人號誌，他覺得很冤枉，警察還叫他走路要看後面的號誌。市府交通處表示，行人專用時相要等所有方向的車輛停駛才能通行，至於仁五路口的行人號誌管線被挖破，農曆年前會修復。

民眾在臉書貼文指出，他跟女兒從南榮路往仁五路方向走，當時左邊精一路的車輛都停止，他們才走行人穿越道往仁五路方向走，卻被警察依未依標誌標線指示行走開罰500元，還叫他以後走路要看後面，因為行人專用時相設在南榮、精一路口，提醒民眾要注意。

記者今天到現場實地查看，仁五路一側確實沒有行人號誌，5分鐘內就有3位民眾違規直接從南榮路走行人穿越道到仁五路。

市警局交通警察隊副隊長李文雄表示，車沒有動，並非代表行人就是綠燈，該路口設置對角線行人穿越道，行人要依行人專用時相行走，也就是南榮路、仁五路、精一路所有方向車輛紅燈停駛，行人可以多方向穿越馬路，也比較安全。

除了南榮、仁五、愛三這個路口之外，愛三、仁三路，愛三、仁四路，愛一路、仁五路口都劃設的對角線行人穿越道。交通隊去年執行行人有序專案，取締行人違規8444件，其中南榮、精一路口共取締16件。

交通處則表示，精一仁五路口原本有行人號誌，3個多月前因管線單位挖破號誌線路，地下管線複雜，預計在農曆年前修復。

不過民眾說，仁五路天橋拆除以後，很多年長者穿越馬路都沒在看紅綠燈，以為車子停下來就可以行走，每每經過看到一堆移動式神主牌。

