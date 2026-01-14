北車今隨機演練 民眾突見多警錯愕緊張

台北車站演練。（記者董冠怡攝）

台北車站預計1月22日下午聯合各單位，舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演習，今天（14日）、20日及22日上午，在特定區內軌道營運機構月台、地下街或連通道，進行無預警組合訓練，不少民眾經過一臉錯愕，經工作人員說明，加上聽到廣播內容，才放心不少。

經查，台鐵網站昨天晚7時許發佈預告，為檢視台北車站特定區內各進駐單位針對各項災害或事件的因應具體作為，強化對災害及危安事件的應變能力，1月22日下午2點，將以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，設定特定區內各場域發生危安事件為想定背景，實地、實景、有想定、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，演示各單位間的應處作為。

請繼續往下閱讀...

此次演習以特定區「四鐵、四街、一微風」九大事業體轄管場域為範圍，結合外援單位台北市政府消防局、警察局、衛生局、鐵路警察局、捷運警察隊等，進行災害及事件各體系間聯合運作，整合轄內公、民營等各單位資源，發揮各機關及團體間聯繫功能，確保特定區正常運作及民眾、旅客安全。

配合演習另訂1月14、20上午10時至下午4時及22日上午10時，在特定區內軌道營運機構月台、地下街或連通道辦理無預警組合訓練（包含1月22日下午2時正式演習），路過民眾或候車旅客於演習時段內，請遵從引導並配合人員疏散避難等管制措施，也建議於該時段行經台北車站的旅客提早安排行程，避免有所延誤，「造成不便之處，敬請見諒。」

街坊民眾不約而同皆表示不清楚有演練，經過捷運車站大廳，看見多名警察，擔心不知發生何事，尤其去年1219隨機攻擊事件後，大家外出人心惶惶，後來發現車站有工作人員協助引導及說明，也有廣播維安事件演練，提醒切勿驚慌，才比較放心。並說，演練立意良善，但是第一時間還是相當錯愕，希望事前可以再多多加強宣傳。

捷警隊補充，配合演練項目包括橫向通報及協調部署；執行引導民眾疏散、場域管制；警力圍捕壓制、逮捕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法