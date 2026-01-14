雙語幼兒園遭控虐童 中市教育局對園方開罰6萬、公告教師姓名

教育局主任秘書陳雅新表示，對去年太平一家幼立幼兒園不當管教已裁罰。（市府提供）

台中市太平區2025年傳出一家私立幼兒園不當管教事件，家長發現孩子遭5名教職人員暴力對待，怒而向台中市教育通報，教育局近日調查完成，確認其中一名教保員與一名外師有非屬情節重大不當管教及不當對待情事，各裁罰6萬元與6千元，園方裁罰6萬，並公告其教師及園方姓名，其他兩名情節輕微，依規定上相關課程，另一名未構成。同時，教育局另外發現園方聘任4位未具教保員資格，要求不得入園進班，4人各裁罰3萬元，園方加重裁處30萬。

去年台中市太平區一家幼兒園的家長，發現孩子在園內遭到5名教保員、外師、沒教保員服務資格者涉嫌拖行、吊舉，甚至拿頭部撞擊地板的暴力對待，家長憤怒的向教育局提出通報。

教育局指出，去年10月中旬接獲通報，經外聘委員調查及認定委員會審議，近日調查完畢，教育局宣布，確認其中一名教保員與一名外師有非屬情節重大不當管教及不當對待情事，各裁罰6萬元與6千元，並在全國教保資訊網公告行為人姓名及園所名稱，其中該名教保員已於去年12月離職。其他兩名情節輕微，要求上幼兒輔導管教，以及班級經營與情緒管理等相關課程，一名未構成。

教育局表示，將持續追蹤該園改善狀況，並列為重點稽查對象，後續若再查獲違規，最重可停辦或廢止許可，全力維護幼兒權益。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

