現代版甄嬛傳！妹妹控親姊「用貓當武器」違反保護令

彰化縣一對年近30歲的姊妹，同住一屋簷下，長期失和，2人形同陌路，10多年來從未說話，妹妹還到警局申請保護令，要求姊姊不得以任何理由接近騷擾她，豈料姊姊的愛貓在保護令通過後數天，多次跑到妹妹所用的廁所便溺。妹妹認為姊姊仿宮鬥劇「後宮甄嬛傳」裡的情節，「用貓當武器」，刻意來騷擾她，便到警局提告姊姊違反保護令，姊因此遭檢方起訴。

該案經彰化地院審理，法官認為，姊姊並無主觀之騷擾犯意，客觀上其飼養貓之方式，並不會製造使人心生畏怖之情境，因此判決無罪。

這對姊妹同住在一起，但已10多年不說話，若有必要溝通，都是透過媽媽。去年3月間因兩人發生衝突、扭打，妹妹29日到警局聲請保護令，要求姊姊不得對她實施身體、精神或經濟上之騷擾、脅迫或其他不法侵害之行為。

妹妹主張，保護令生效後，31日清晨5時、11時、12時，姊姊飼養的貓進入她的廁所便溺，致廁所內遺有貓糞便及尿液，她已透過媽媽警告姊姊，並在廁所門裝置防蚊紗門，豈料4月6日、12日又在廁所發現貓糞便及尿液。妹妹認為，姊姊就是用「宮鬥劇」的手法，以貓為武器，刻意讓無辜的貓來「騷亂」她的生活，此已違反保護令。

姊姊說，她不會那麼「齷齪」，貓是她最喜愛的動物，她有放貓砂在1樓，就是要牠在此大小便，怎知牠會跑到2樓便溺。

法官表示，家庭暴力防治法所稱騷擾，謂任何打擾、警告、嘲弄或辱罵他人之言語、動作或製造使人心生畏怖情境之行為。立法精神在於保護處於家庭暴力危險中之被害人免受家庭暴力行為之侵害，而非取得保護令後，就取得自己無法接受他方之言行時，即遽認他方之言行構成該法之「騷擾」。

法官指出，告訴人因貓便溺感到不快，惟被告除無主觀之騷擾犯意外，客觀上其飼養貓之方式，尚無製造使人心生畏怖之情境，亦非專以侵害告訴人為目的，是作為最後手段之刑事處罰自應秉持謙抑原則，不能遽予認定被告本案有何違反保護令之犯行而處罰之。所以判決無罪。

