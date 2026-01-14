「保證獲利」？台中女信了海外投資 匯款6.6萬美金前一刻急踩煞車

銀行理專一眼就看出該投資合約明顯有詭。（民眾提供）

台中市一名林姓女子近日在友人引薦下，接觸到一項號稱報酬穩定、獲利驚人的海外投資基金，對方自稱是海外銀行專員，提供完整合約與投資說明，讓林女心動準備將多年積蓄匯往國外帳戶，所幸就在匯款前關鍵時刻，行員察覺投資內容疑點重重，立即啟動關懷通報機制，並請警方到場協助，及時阻詐。

第三分局立德派出所員警陳駿懋、詹子毅前天下午執行巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報，稱林姓女子疑遇投資詐騙，請求警方到場協助釐清，經了解，林女近期經友人「呷好道相報」，認識一名自稱海外銀行專員的人士，對方向她推薦海外不動產基金，聲稱獲利穩定、風險極低，並要求匯款美金6萬6千元（約新臺幣200萬元）至海外帳戶。

請繼續往下閱讀...

林女因心動依指示攜帶投資合約前往銀行準備辦理匯款手續，但行員在關懷提問過程中發現，該份投資文件內容相當空泛，不僅大剌剌標示「保證獲利」，卻未清楚載明實際投資標的、資金運作方式及任何風險揭露，與正常投資文件格式明顯不符，立刻提高警覺。

警方與銀行理專共同向林女分析，說明「保證獲利」本身即屬違規話術，且資金一旦匯往海外帳戶，後續追查與追回難度極高，原本對一次匯出鉅額積蓄就心存疑慮的林女，聽完說明後恍然大悟，最終決定取消匯款，成功守住多年辛苦存下的血汗錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

在警方與行員聯手勸說下，林女（右）最終打消匯款念頭。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法