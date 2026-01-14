宜監潛逃受刑人北市文山落網 警路上攔侵占車抓到人還搜出毒品

警方攔查車輛逮到潛逃受刑人。（記者鄭景議翻攝）

1名因毒品案遭判刑的35歲黃姓受刑人，在保外就醫期間逾期未歸失聯超過1週，昨晚駕駛侵占來的轎車行經台北市文山區新光路時，遭到文山第一分局木新派出所員警攔查落網。警方不僅在車內搜出1公克安非他命，更確認黃男已遭宜蘭監獄廢止保外就醫，隨即將他依法逮捕並通報矯正機關。

文山第一分局指出，木新派出所員警於昨日晚間9時40分左右，在新光路一帶執行巡邏勤務，發現1輛轎車行跡可疑，透過系統查詢確認該車為先前通報遭侵占的車輛，隨即上前攔查。這名黃姓男子面對警方盤查，主動交付藏在車內前座置物櫃內的1包安非他命（毛重1公克）及1組吸食器，並坦承毒品為自己所有。

警方進一步查證身分，發現黃男背景並不單純。黃男因毒品案被判刑1年，去年4月進入宜蘭監獄服刑，後因罹病申請保外就醫獲准，去年10月出監就醫。由於黃男在保外就醫期間未定期回報聯繫，矯正署於今年1月5日廢止其保外就醫，並通知他應於1月8日報到返監。

據了解，黃男未現身後被地方人士指為具有攻擊性且有車代步的亡命之徒，危險程度高，引起高度關注。

黃男到案後對於侵占車輛辯稱是向朋友借來後忘記歸還，警方隨即對他進行毒品唾液快篩檢測，結果呈現陽性反應。全案訊後依毒品危害防制條例、侵占罪嫌移送法辦，並針對毒品駕駛行為予以舉發。警方隨後也通報矯正機關，由宜蘭監獄廢止其保外就醫身分，確保這名逃犯返監執行餘刑。

警方將黃嫌壓制在地。（記者鄭景議翻攝）

