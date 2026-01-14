電鍍廠被勒令停工仍繼續施作 老闆違反水污染防治法 判拘50日

新北地院近日審結，認定該公司及負責人已違反水污染防治法，判處負責人拘役50日，並對公司裁罰35萬元。（記者吳昇儒攝）

新北市某家電鍍公司2023年2月間，因違反水污染防治法，被命停工。但該公司李姓負責人，卻不理會該裁處書，繼續施作，被保安警察第七總隊刑事警察大隊報請新北地檢署偵辦起訴。新北地院近日審結，認定該公司及負責人已違反水污染防治法，判處負責人拘役50日，並對公司裁罰35萬元。

新北市政府環保局於2022年9月20日前往該公司進行稽查，發現公司從事電鍍作業，卻未依規定申請取得貯留許可文件，逕行貯留廢污水，便於隔年2月16日發出裁處書，要求工廠停工。

但該公司李姓負責人卻無視命令，直至前年5月29日被搜索前，仍繼續作業並貯留廢水，最終被移送法辦。

法官審理時，李男承認有收到裁處書，但否認有違反水污染防治法，辯稱公司使用的切削液並不是廢污水，且主管機關無任何證據證明切削液有含污染物，另切削液會在加工過程中於同一製程全量循環使用，因此也不是貯留，所以並沒有違反水污染防治法規定，裁處書內容顯有違誤。

法官調查後認為，稽核報告內指出，該工廠內電鍍槽內之水體含有銅離子等重金屬物質，即為水污染防治法所稱汙染物，該公司未申請貯留許可，難認定裁處書有何違誤。

而李男為依新北市政府環保局命令停工，已違反水污染防治法，故判處拘役50日，得易科罰金5萬元；公司部分則裁罰35萬元，全案仍可上訴。

