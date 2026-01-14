為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    鄉代涉對女學生鹹豬手 揚言「斬雞頭」今和解了事

    2026/01/14 11:16 記者顏宏駿／彰化報導
    女學生的家人在網路控訴女兒被鄉代摸屁股。（民眾提供）

    女學生的家人在網路控訴女兒被鄉代摸屁股。（民眾提供）

    彰化縣埔鹽鄉去年4月在地方信仰中心舉行考生祈福，會場一名施姓鄉代被控在合照時，將手滑向1名女學生臀部，家長憤而提告並在網路公開指控，施男雖極力否認，還發誓要「斬雞頭」證明清白，卻遭檢方依《性騷擾防治法》起訴。此事在鄉內鬧得沸沸揚揚，但案件進入彰化地方法院審理時，雙方達成和解，學生家長撤回告訴，法院判決公訴不受理。

    此事發生於去年4月25日，埔鹽鄉舉辦考生祈福活動，1所國中3年級學生在順天宮參加儀式時，1名女生疑在大合照時遭施姓鄉民代表伸手觸摸腰部、臀部，此行為被後方男學生目擊後引起哄笑與模仿，受害女學生感到委屈，回家告訴家人。爸爸在網路怒PO控訴文，並於當晚前往溪湖警分局報案提告。

    「鄉代對未成年少女伸魔爪」傳得沸沸揚揚，鄉代還說，自己絕對沒有，還揚言到順天宮斬雞頭，神明前自證清白，但後來怕新聞鬧大，並沒有做此自清動作。檢方經調閱現場監視器畫面，並傳訊當事人及相關證人進行調查，去年10月認為該行為已違反《性騷擾防治法》依法提起公訴。

    案件進入司法程序後，施姓代表與被害女學生家屬經過溝通，最終達成和解，女學生撤回告訴，彰化地方法院將施判決公訴不受理。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

