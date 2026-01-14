為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2女爭1男開打！ 男模會館紓壓變「在地上磨擦」

    2026/01/14 11:07 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄2名女子爭搶男友，竟在男模會館上演全武行。示意圖。（資料照）

    高雄2名女子爭搶男友，竟在男模會館上演全武行。示意圖。（資料照）

    施姓女子懷疑男友與黃姓女子有染，心有芥蒂恨意難消，她與陳姓友人到高雄前金區某男模會館紓壓時，剛好遇到也來男模會館消費的黃女，2女狹路相逢後大打出手 ，黃女人單力薄被壓在地上磨擦，導致臉上、身體多處擦挫傷，施、陳兩女被依傷害罪各判拘役30天，得易科罰金。

    判決指出，2024年2月6日凌晨，黃姓女子與友人到某男模會館消費後，坐在一樓大廳休息等車，剛好遇到施姓女子帶著陳姓友人也來男模會館紓壓，施女因不滿黃女與男友「子赫」有情感糾葛，她於是帶著陳女跑到黃女身邊興師問罪，施、陳兩女各抓住黃女的一隻手，準備把她拖到小巷子，黃女掙扎反抗跌倒受傷。

    黃女報警指控，她被施、陳兩女壓在地上磨擦，導致臉上、身體多處擦挫傷，但施、陳兩女則否認是她們造成的，而是黃女自己重心不穩跌倒所致，雙方各執一詞鬧上法院。

    高雄地方法院審理時，法官調閱監視器畫面，確認案發時，施、陳兩女一左一右架住黃女強行拖至路口，才導致黃女跌倒受傷，因此依傷害罪各判兩女拘役30天，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播