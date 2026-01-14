2女爭1男開打！ 男模會館紓壓變「在地上磨擦」

高雄2名女子爭搶男友，竟在男模會館上演全武行。示意圖。（資料照）

施姓女子懷疑男友與黃姓女子有染，心有芥蒂恨意難消，她與陳姓友人到高雄前金區某男模會館紓壓時，剛好遇到也來男模會館消費的黃女，2女狹路相逢後大打出手 ，黃女人單力薄被壓在地上磨擦，導致臉上、身體多處擦挫傷，施、陳兩女被依傷害罪各判拘役30天，得易科罰金。

判決指出，2024年2月6日凌晨，黃姓女子與友人到某男模會館消費後，坐在一樓大廳休息等車，剛好遇到施姓女子帶著陳姓友人也來男模會館紓壓，施女因不滿黃女與男友「子赫」有情感糾葛，她於是帶著陳女跑到黃女身邊興師問罪，施、陳兩女各抓住黃女的一隻手，準備把她拖到小巷子，黃女掙扎反抗跌倒受傷。

黃女報警指控，她被施、陳兩女壓在地上磨擦，導致臉上、身體多處擦挫傷，但施、陳兩女則否認是她們造成的，而是黃女自己重心不穩跌倒所致，雙方各執一詞鬧上法院。

高雄地方法院審理時，法官調閱監視器畫面，確認案發時，施、陳兩女一左一右架住黃女強行拖至路口，才導致黃女跌倒受傷，因此依傷害罪各判兩女拘役30天，得易科罰金，可上訴。

