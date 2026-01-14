鄉民嘆「檢調終於動了」！光復鄉長林清水曾七連霸農會總幹事

光復鄉長林清水。（資料照，記者花孟璟攝）

花蓮嫌馬太鞍溪堰塞湖去年9月潰流，光復鄉公所及鄉長林清水住處今天一早被檢察官指揮搜索，帶回撤離清冊等物證釐清案情；林清水是光豐地區農會7連霸總幹事，後來投入政壇當選鄉長，這次堰塞湖災後被災民罵慘。今天有災民說，檢調終於動了，希望查清真相。

70歲的林清水出身農會系統，投入政壇前是花蓮光豐地區農會7連霸的農會總幹事，任內行銷箭筍出名，曾任國民黨花蓮縣黨部副主委、光復鄉黨部主委，2009年第16屆花蓮縣長選舉時傅崐萁以無黨籍參選，當時林清水公開力挺國民黨提名的杜麗華，等於公開跟傅崐萁做對，造成農會有好幾年與縣府關係不合影響補助經費。

在7度以績優總幹事連任後，林清水2018年投入光復鄉長選舉，且順利獲得連任，他為人處事柔軟、「好好先生」的個性，但也被批評沒有魄力。

去年堰塞湖洪災後，除了大馬村努力撤離之外，許多鄉民批評事先沒有收到任何撤離通知，是在大水來後鄉民奔向走告通知，許多人才急忙出門要把車開到高處，但已經來不及，更造成佛祖街19死5失蹤慘劇，鄉長林清水成眾矢之的。

災民說，縣府和鄉公所指揮系統一團亂，災害前1天晚上還被目擊去吃羊肉爐，連撤離工作都沒有做好，無視鄉內民眾的生命安全。

也有災民持平表示，傅崐萁後來甩責任給光復鄉公所，在立法院質詢中央沒有善盡責任，還嗆中央「鄉公所應負責撤離」，鄉長林清水任期最後發生這麼嚴重天災，可說是全台灣有史以來規模最巨大的堰塞湖災區，所有責任都變鄉公所的，認為這種撤離規模已經不是公所能處理，縣府團隊責任在哪裡？到現在總預算都還沒有編列光復鄉重建經費，這才是最應該被檢討的地方。

光復鄉長林清水住宅早上被檢調搜索。（記者花孟璟攝）

光復鄉公所今天上午被檢調搜索。（記者花孟璟攝）

光復鄉長林清水參加中央在光復國小舉辦的重建說明會，面對民眾批評出來替公所辯護。（資料照，記者花孟璟攝）

