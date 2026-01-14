為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    左營變電所巡檢班長遭電動門夾死 台電︰全面檢視作業流程與安全措施

    2026/01/14 10:17 記者葛祐豪／高雄報導
    台電員工遭變電所電動門夾胸無生命跡象。（讀者提供）

    台電員工遭變電所電動門夾胸無生命跡象。（讀者提供）

    台電左營二次變電所今（14日）清晨驚傳意外，62歲張姓巡檢班長遭電動門夾胸當場死亡；對此，台電表示遺憾與哀悼，將全面檢視相關作業流程與設備安全措施。

    警方調查，台電左營二次變電所位於高雄市左營區鼓山三路，張姓班長今晨騎機車到場，他將機車停在門口，從大門口的電動門左側小門進入。不久，他打開電動門走出，卻又回頭操作開關，此時電動門逐漸關閉，他來不及閃避，慘遭夾胸致死。

    台電高雄區處進一步說明，今（14）日清晨約7時47分，消防單位接獲通報，左營二次變電所發生人員受困於大門，經消防人員到場處理，確認該名同仁已無生命跡象。台電高雄區處對於本次不幸事件深表遺憾與哀悼，事故發生後，已即刻通報相關單位，並全力配合消防、警方及勞檢單位進行後續調查，釐清事故原因。

    台電表示，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要的關懷與協助，陪伴家屬度過此艱難時刻。

    此外，台電高雄區處將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，持續加強同仁工作安全教育與宣導，並強化風險辨識及防護機制，避免類似憾事再次發生

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播