左營變電所巡檢班長遭電動門夾死 台電︰全面檢視作業流程與安全措施

台電員工遭變電所電動門夾胸無生命跡象。（讀者提供）

台電左營二次變電所今（14日）清晨驚傳意外，62歲張姓巡檢班長遭電動門夾胸當場死亡；對此，台電表示遺憾與哀悼，將全面檢視相關作業流程與設備安全措施。

警方調查，台電左營二次變電所位於高雄市左營區鼓山三路，張姓班長今晨騎機車到場，他將機車停在門口，從大門口的電動門左側小門進入。不久，他打開電動門走出，卻又回頭操作開關，此時電動門逐漸關閉，他來不及閃避，慘遭夾胸致死。

請繼續往下閱讀...

台電高雄區處進一步說明，今（14）日清晨約7時47分，消防單位接獲通報，左營二次變電所發生人員受困於大門，經消防人員到場處理，確認該名同仁已無生命跡象。台電高雄區處對於本次不幸事件深表遺憾與哀悼，事故發生後，已即刻通報相關單位，並全力配合消防、警方及勞檢單位進行後續調查，釐清事故原因。

台電表示，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要的關懷與協助，陪伴家屬度過此艱難時刻。

此外，台電高雄區處將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，持續加強同仁工作安全教育與宣導，並強化風險辨識及防護機制，避免類似憾事再次發生

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法