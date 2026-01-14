無良運將虐殺7貓一審重判 二審大逆轉改判7個月

謝男飼養貓隻環境極差，現場髒亂不堪。（新北市動保處提供）

新北市68歲計程車司機謝水森在家私設貓咪繁殖場，未料卻因賣不掉貓咪，卻將貓咪用鐵錘敲成重傷，甚至還丟在路邊送命，新北地院法官一審慟「貓是家人」，依《動物保護法》判處他3年6月徒刑、併科罰金35萬元；台灣高等法院今上午宣判，改判7個月徒刑、併科罰金20萬元，全案定讞。

謝水森去年2月用鐵錘將5隻貓咪敲成重傷，又把1隻貓咪刺成重傷，隨後又把7隻貓咪丟在路邊，有6隻貓重傷死亡，1隻貓咪雖無傷口卻被車輾死，包含美國短毛貓3隻、金吉拉、加菲各1隻，均為成貓，另2隻為三花米克斯幼貓，警方獲報後會同新北市府動物保護處循線查獲，他家還有16隻籠養貓咪，並全數沒入，謝男聲稱因飼養不敷成本犯下本案。

新北地院法官一審認為，貓咪是寵物也是家庭成員，仰賴主人甚深，貓遭受傷害之際，仍不知主人如此對己之緣由，當時所受身體、心理上之痛苦，難以言喻，謝男殘忍傷害具有靈性、應值憐愛的貓咪，任由鮮血直流而亡，犯罪手法泯滅人性，不值得憐憫，此案更對社會公眾造成震撼。

新北地院法官認定，謝男無悔意、說詞反覆，審酌其犯罪可非難程度極高，犯罪動機亦毫無可憐之處，且飼養貓隻環境極差，現場髒亂不堪，為了圖謀己利、撙節開支的意圖甚明，所為甚為可惡，應予嚴懲，因此依《動物保護法》6罪各處1年徒刑、併科罰金25萬，定應執行3年6月徒刑、併科罰金35萬。

高院今上午宣判改判7個月徒刑、併科罰金20萬元，全案定讞。

