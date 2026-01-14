毒品通緝犯身懷雙槍及喪屍煙彈 南投警方辣椒水制伏

南投警方逮捕曾姓毒品通緝犯，起出2把改造手槍及29顆子彈，幸好曾嫌未開槍拒捕，令追捕員警事後捏一把冷汗。（南投警分局提供）

曾姓毒品通緝犯日前出沒南投市，遇警追捕拔腿狂奔，員警以辣椒水噴灑其雙眼將其制伏逮捕，赫然在曾嫌手提包查獲改造手槍2把、手銬、海洛因及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等毒品，幸好曾嫌未開槍拒捕，令追捕員警事後捏一把冷汗，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及通緝案件等罪嫌移送南投地檢察署偵辦，並擴大追查毒品及槍彈來源。

南投警分局南投派出所日前掌握情資，獲悉曾姓毒品通緝犯駕駛自小客車於轄內出沒，12日晚間10時許，警員張家銘、吳浩誠執行巡邏勤務時，發現曾嫌駕駛該車進入南投市，隨即尾隨至南崗三路與成功一路口實施攔查。曾嫌見警攔檢加速逃逸，警方通報追緝，於南崗工業區發現曾嫌趨前逮捕時，曾嫌見狀拔腿狂奔，追捕過程中員警除使用警棍，也以辣椒水噴灑其雙眼，才成功將他制伏。附近民眾見警方持辣椒水及警棍追緝，誤以為有人持木棍及水槍鬥毆，還撥打110報案。

警方隨即在曾嫌隨身攜帶手提包查獲改造手槍2把、彈匣3個、子彈29顆、手銬、海洛因0.77公克、安非他命1.68公克、針筒8支、依托咪酯煙彈2顆、電子煙機台3支、鏟管4根及安非他命吸食器等證物，曾嫌供稱毒品係自己使用，惟警方懷疑其涉及販毒等不法行為，除擴大偵辦，也深入追查槍彈及毒品來源。

南投警方逮捕曾姓毒品通緝犯，起出2把造手槍及海洛因、喪屍煙彈毒品等大批證物。（南投警分局提供）

