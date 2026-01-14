冠軍建材獨董巫永固提前賣股避損26萬 涉內線交易被起訴

台北地檢署偵結認定巫男涉犯內線交易罪，依法提起公訴。（資料照）

冠軍建材（1806）獨董巫永固提前得知，因未能取得公司與中國海鷗住宅工業公司合資成立的「海鷗冠軍」2023年的第4季財報，將會使得母公司股價下跌。巫男竟提前賣股避損，獲利25萬9千餘元。檢調勾稽比對相關資料後，認定巫男涉有重嫌，去年7月約談他到案說明。台北地檢署今日偵結，認定巫男涉犯內線交易罪，依法提起公訴。

檢調獲報，上市公司冠軍建材與中國海鷗住宅工業公司合資成立的「海鷗冠軍」2023年財務資料，因未列入公司損益，被會計師出具保留意見，導致冠軍建材股價被拖累。

身為獨董的巫男得知消息後，於2024年3月28日重訊發布前1至2週禁止交易的時間點內，陸續出售手中冠軍建材股票，避損25萬9620元。

檢調去年7月15日發動搜索，並約談巫男及其親友到案說明，並依證券交易法中的內線交易罪，諭知巫40萬元交保。

檢察官偵訊時，巫男坦承自己於重訊發布前，就知道利空消息，因此利用不知情親友帳戶，先行出售股票，隨後也繳回不法所得。

檢察官認為，巫男涉犯內線交易罪，依法提起公訴，並請法官考量他已繳回不法所得，依法減輕其刑。

