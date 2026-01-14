為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南警否認2國中生遭幫派份子圍毆成傷 純粹學生間糾紛衝突

    2026/01/14 09:58 記者王俊忠／台南報導
    警方否認學生遭仇家圍毆成傷。（投訴民眾提供）

    警方否認學生遭仇家圍毆成傷。（投訴民眾提供）

    有民眾向本報投訴指，1月11日晚間6點多，台南市北區民德國中有蘇姓、吳姓的兩位國中生在北區文元國小附近遭幫派份子及學生圍毆，兩學生受傷送醫，其中打人的幫派份子還疑吸毒。轄區警方調查說明，是學生之間的糾紛衝突，6名涉案人全是學生，沒有幫派背景與吸毒情事，其中3人已到案、並通知另3人出面說明，將依傷害、妨害秩序等罪嫌法辦。

    民眾投訴說，當晚，蘇姓與吳姓兩國中生到北區花園夜市遊逛，遇到幫派份子與有糾紛學生的一方，對方就把蘇、吳兩人押到文元國小附近圍毆一頓，兩人頭部都有受傷流血送醫，涉打人者是幫派份子、還有吸毒，幫派份子毆打學生惡行應受到譴責。

    轄區警方表示，當晚警方有受理報案，經詢問受害學生及調查，涉打人的一方有6人，全是國中生與高中生的未成年人，沒有幫派份子背景與吸毒情事。受害的學生與打人的一方學生過去有糾紛嫌隙，11日傍晚，受害學生與打人的一方人馬在夜市遇到，兩名學生被對方帶到文元國小旁的籃球場毆打受傷，送醫治療後沒有生命危險。

    涉打人者有6名學生，其中1人有拿棍棒，警方會依法究辦並依少年事件處理法移送法院少年法庭，不容暴力危害社會治安。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

