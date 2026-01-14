高雄男毒駕逆向自撞翻車 3路人驚險逃生畫面曝光

高雄男子毒駕逆向翻車，3名路人驚險逃生畫面曝光。（民眾提供）

高雄曾姓男子（57歲）昨夜駕駛轎車，行經苓雅區福安路時，不明原因逆向自撞翻車，還有3名行人險些被撞，幸好撞擊前1秒發現有車逆向撞過來，急忙閃避，警方在車上查獲毒品，對曾男進行毒品唾液試劑測試，結果呈現陽性反應，現場將曾男逮捕偵辦。

苓雅分局今（14）日表示，昨晚19時48分接獲通報車禍，需要警方協助，警方派人到場處理，經瞭解曾姓男子（57歲）駕駛轎車於福安路西向東行駛，因不明原因逆向擦撞路邊停放之一輛小貨車後翻覆，也撞倒路邊4輛機車。

報案民眾表示，當時有3人行經車禍路段，靠左走好留意對向來車，不料，聽到後方有異聲，轉頭一看有1輛汽車逆向撞過來，立刻往前、往旁散逃，不久轎車便撞上停在路旁的小貨車，轎車90度翻覆，3人逃過一劫。

警方到場處理，發現曾男輕微擦傷，車內竟有毒品，查獲海洛因3包（總毛重1.22公克）及依託迷酯電子菸1支，立即對曾男毒測，結果為鴉片類、安非他命類、依託迷酯類、卡西酮類等呈現陽性反應，依毒駕現行犯將曾男逮捕偵辦。

曾男依違反毒品罪嫌，逮捕後移送地檢署偵辦。毒駕行為依違反道路交通管理處罰條例第35條製單舉發；另經查曾男所駕駛自小客車牌為逾檢註銷車牌，依道交條例第12條扣牌及查扣車輛 。

苓雅分局呼籲，毒品危害重大，害人害己，警方將持續加強毒品查緝，以淨社會治安。

高雄男子毒駕逆向翻車，被依現行犯逮捕，警方現場交管。（民眾提供）

