為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄男毒駕逆向自撞翻車 3路人驚險逃生畫面曝光

    2026/01/14 09:36 記者黃良傑／高雄報導
    高雄男子毒駕逆向翻車，3名路人驚險逃生畫面曝光。（民眾提供）

    高雄男子毒駕逆向翻車，3名路人驚險逃生畫面曝光。（民眾提供）

    高雄曾姓男子（57歲）昨夜駕駛轎車，行經苓雅區福安路時，不明原因逆向自撞翻車，還有3名行人險些被撞，幸好撞擊前1秒發現有車逆向撞過來，急忙閃避，警方在車上查獲毒品，對曾男進行毒品唾液試劑測試，結果呈現陽性反應，現場將曾男逮捕偵辦。

    苓雅分局今（14）日表示，昨晚19時48分接獲通報車禍，需要警方協助，警方派人到場處理，經瞭解曾姓男子（57歲）駕駛轎車於福安路西向東行駛，因不明原因逆向擦撞路邊停放之一輛小貨車後翻覆，也撞倒路邊4輛機車。

    報案民眾表示，當時有3人行經車禍路段，靠左走好留意對向來車，不料，聽到後方有異聲，轉頭一看有1輛汽車逆向撞過來，立刻往前、往旁散逃，不久轎車便撞上停在路旁的小貨車，轎車90度翻覆，3人逃過一劫。

    警方到場處理，發現曾男輕微擦傷，車內竟有毒品，查獲海洛因3包（總毛重1.22公克）及依託迷酯電子菸1支，立即對曾男毒測，結果為鴉片類、安非他命類、依託迷酯類、卡西酮類等呈現陽性反應，依毒駕現行犯將曾男逮捕偵辦。

    曾男依違反毒品罪嫌，逮捕後移送地檢署偵辦。毒駕行為依違反道路交通管理處罰條例第35條製單舉發；另經查曾男所駕駛自小客車牌為逾檢註銷車牌，依道交條例第12條扣牌及查扣車輛 。

    苓雅分局呼籲，毒品危害重大，害人害己，警方將持續加強毒品查緝，以淨社會治安。

    高雄男子毒駕逆向翻車，被依現行犯逮捕，警方現場交管。（民眾提供）

    高雄男子毒駕逆向翻車，被依現行犯逮捕，警方現場交管。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播