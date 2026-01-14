為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    冬補正當時 移民署邀澎湖新住民體驗暖心藥膳

    2026/01/14 09:23 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣中藥協會理事長陳芯嫺，講解中藥食補方法。（移民署澎湖服務站提供）

    移民署中區事務大隊澎湖縣服務站在 We Café我們的照顧咖啡館，辦理「冬季漢方養生食療」暨家庭教育法令宣導方案。特別邀請正安藥房負責人陳芯嫺擔任講師，透過深入淺出的講解與實作，以生活化方式傳遞漢方食療知識，協助新住民家庭認識冬季食補觀念，培養自我照護與健康飲食能力。

    陳芯嫺為現任澎湖縣中藥商業同業公會理事長，長期投入漢方養生推廣與社區教育，教學經驗豐富。此次活動從日常常見的中藥材出發，首先介紹藥膳燉包中常見中藥材的特性與用途，並安排學員透過實際「望、聞、摸」等感官體驗，加深對中藥材的認識。

    陳芯嫺強調，只要掌握吃的秘訣與安全性，養生保健並非難事。現場更同步示範烹調「十全大補湯」，引領學員輕鬆煮出暖身溫補的養生湯。隨著藥香四溢、熱氣升騰，學員紛紛表示，在這寒冷的冬天，透過親手製作與品嘗，既溫暖身心，也為家人健康加分。

    澎湖縣服務站站主任江謀源表示，這次課程不僅學習到實用的漢方食療知識，也透過藥材體驗活動，讓新住民更加貼近臺灣在地文化，達到寓教於樂的效果。此外，移民署辦理「114 學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」，將於 2月23日至3月23日受理報名，歡迎符合資格者踴躍向移民署報名。

    移民署澎湖服務站配合時節，推出中藥食補研習活動。（移民署澎湖服務站提供）

